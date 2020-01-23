МастерШеф Профессионалы 2 сезон: дата выхода, ведущие и судьи

МастерШеф Профессионалы 2 сезон: дата выхода / Instagram

Кулинарное шоу МастерШеф Профессионалы 2 сезон выходит на СТБ в конце зимы 2020. Кроме несменного ведущего родом из Колумбии Эктора Хименес-Браво, на шоу появятся еще двое специалистов, которые будут выбирать победителя на проекте.

В 1 выпуске МастерШеф Профессионалы 29 февраля на СТБ появятся такде Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Кто такие новые ведущие МастерШефа 2020

МастерШеф Профессионалы 2 сезон - Ольга Мартыновская / Instagram

Ольга Мартыновская – победительница третьего сезона шоу МастерШеф. До участия в шоу Ольга работала флористом, менеджером в банке, официантом на торжествах во Франции. После победы в проекте девушка воспользовалась возможностью обучения во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, а затем вернулась в Украину. Была судьей на МастерШеф дети, а также фуд-продюсером 5 сезона Мастер Шефа.

МастерШеф Профессионалы 2 сезон - Владимир Ярославский / Instagram

Владимир Ярославский – кулинар с 23-летним стажем, из которых 15 лет работает шеф-поваром. Управляющий и совладелец киевского ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также шеф-посол поставщиков морепродуктов Аляски Alaska Seafood. Владимир был судьей девятого сезона шоу МастерШеф (Профессионалы) и справился со своей миссией на отлично. Теперь зрители смогут наблюдать за его работой в новом сезоне проекта.

Все новые выпуски МастерШеф Профессионалы 2 сезон выйдут на СТБ с 29 февраля в обычном режиме.

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