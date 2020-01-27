Лариса Голубкина в больнице - что с ней случилось

Звезда советского фэнтези Лариса Голубкина попала в больницу с серьезными проблемами.
:Жена Андрея Миронова Лариса Голубкина в 79 лет попала в больницу. Госпитализировали советскую актрису кино Ларису Голубкину в больницу в Москве.
Звезда Гусарской баллады, Сказки о царе Салтане и вдова Миронова попала в медзаведение с гиперторнией, сообщает Mash.
Лариса Голубкина проходит обследование уже несколько дней.
"У Голубкиной — гипертония и высокое давление", - пишет издание.
Со ссылкой на свои источники, Mash утверждает, что Голубкина находится в терапевтическом отделении, под постоянным наблюдением врачей.
Лариса Голубкина биография
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве окончила Московское музыкально-педагогическое училище на дирижера, потом ГИТИС на музыкальную комедию.
Начала сниматься в кино во время учебы, потом пошла работать в труппу Центрального академического театра российской армии, на данный момент работает в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.
Была замужем дважды - Первый муж - сценарист Николай Георгиевич Щербинский-Арсеньев, от него родилась дочь Мария Голубикна и внуки Анастасия Фоменко (1998) и Иван Фоменко (2003).
Второй муж - Андрей Миронов, с ним детей не было.
Лариса Голубкина - фильмография
- 1962 Гусарская баллада – Шурочка Азарова / "корнет Азаров"
- 1963 День счастья – Рита, соседка Шуры
- 1964 Дайте жалобную книгу – Татьяна Александровна Шумова, директор ресторана
- 1965 Как вас теперь называть? – Лидия Костюк, советская разведчица
- 1966 Сказка о царе Салтане – Царица
- 1971 Освобождение – Зоя, медсестра, любимая девушка Цветаева
- 1972 Масштабные ребята – рассказчица
- 1974 Господин Пунтила и его слуга – Матти Ева
- 1975 Военные сороковые – "Антология советской песни"3
- 1975 Бенефис Ларисы Голубкиной – Элиза Дулиттл
- 1979 Трое в лодке, не считая собаки – Энн
- 1980 Альманах сатиры и юмора – Розалинда, "Змея", "Летучая мышь"
- 1984 Вместе Дунаевским – песни и танцы
- 1985 Грустить не надо – песни и танцы
- 1993 Трагедия века – Зоя
- 1994 Простодушный – Алоиза, "тётушка"
- 1997 Анастасия – Софи, озвучивание
- 2001 Мамука – эпизод
- 2002 Сердце не камень – Аполлинария Панфиловна, жена Халымова
- 2007 Живописная авантюра – Маргарита Михайловна Гагарина
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