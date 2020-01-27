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Лариса Голубкина в больнице - что с ней случилось

27 января 2020, 13:10

Звезда советского фэнтези Лариса Голубкина попала в больницу с серьезными проблемами.

Лариса Голубкина
Лариса Голубкина / screenshot

:Жена Андрея Миронова Лариса Голубкина в 79 лет попала в больницу. Госпитализировали советскую актрису кино Ларису Голубкину в больницу в Москве. 

Звезда Гусарской баллады, Сказки о царе Салтане и вдова Миронова попала в медзаведение с гиперторнией, сообщает Mash.

Лариса Голубкина проходит обследование уже несколько дней.

"У Голубкиной — гипертония и высокое давление", - пишет  издание.

Со ссылкой на свои источники, Mash утверждает, что Голубкина находится в терапевтическом отделении, под постоянным наблюдением врачей.

Лариса Голубкина биография

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве окончила Московское музыкально-педагогическое училище на дирижера, потом ГИТИС на музыкальную комедию.

Начала сниматься в кино во время учебы, потом пошла работать в труппу Центрального академического театра российской армии, на данный момент работает в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.

Была замужем дважды - Первый муж - сценарист Николай Георгиевич Щербинский-Арсеньев, от него родилась дочь Мария Голубикна и внуки Анастасия Фоменко (1998) и Иван Фоменко (2003).

Второй муж - Андрей Миронов, с ним детей не было.

Лариса Голубкина - фильмография

  • 1962 Гусарская баллада – Шурочка Азарова / "корнет Азаров"
  • 1963 День счастья – Рита, соседка Шуры
  • 1964 Дайте жалобную книгу – Татьяна Александровна Шумова, директор ресторана
  • 1965 Как вас теперь называть? – Лидия Костюк, советская разведчица
  • 1966 Сказка о царе Салтане – Царица
  • 1971 Освобождение – Зоя, медсестра, любимая девушка Цветаева
  • 1972 Масштабные ребята – рассказчица
  • 1974 Господин Пунтила и его слуга – Матти Ева
  • 1975 Военные сороковые – "Антология советской песни"3
  • 1975 Бенефис Ларисы Голубкиной – Элиза Дулиттл
  • 1979 Трое в лодке, не считая собаки – Энн
  • 1980 Альманах сатиры и юмора – Розалинда, "Змея", "Летучая мышь"
  • 1984 Вместе Дунаевским – песни и танцы
  • 1985 Грустить не надо – песни и танцы
  • 1993 Трагедия века – Зоя
  • 1994 Простодушный – Алоиза, "тётушка"
  • 1997 Анастасия – Софи, озвучивание
  • 2001 Мамука – эпизод
  • 2002 Сердце не камень – Аполлинария Панфиловна, жена Халымова
  • 2007 Живописная авантюра – Маргарита Михайловна Гагарина

Ранее в Мексике пропала другая актриса - звезда Мэрри Поппинс Наталья Андрейченко.

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