Лариса Голубкина в больнице - что с ней случилось

Лариса Голубкина / screenshot

:Жена Андрея Миронова Лариса Голубкина в 79 лет попала в больницу. Госпитализировали советскую актрису кино Ларису Голубкину в больницу в Москве.

Звезда Гусарской баллады, Сказки о царе Салтане и вдова Миронова попала в медзаведение с гиперторнией, сообщает Mash.

Лариса Голубкина проходит обследование уже несколько дней.

"У Голубкиной — гипертония и высокое давление", - пишет издание.

Со ссылкой на свои источники, Mash утверждает, что Голубкина находится в терапевтическом отделении, под постоянным наблюдением врачей.

Лариса Голубкина биография

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве окончила Московское музыкально-педагогическое училище на дирижера, потом ГИТИС на музыкальную комедию.

Начала сниматься в кино во время учебы, потом пошла работать в труппу Центрального академического театра российской армии, на данный момент работает в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.

Была замужем дважды - Первый муж - сценарист Николай Георгиевич Щербинский-Арсеньев, от него родилась дочь Мария Голубикна и внуки Анастасия Фоменко (1998) и Иван Фоменко (2003).

Второй муж - Андрей Миронов, с ним детей не было.

Лариса Голубкина - фильмография

1962 Гусарская баллада – Шурочка Азарова / "корнет Азаров"

1963 День счастья – Рита, соседка Шуры

1964 Дайте жалобную книгу – Татьяна Александровна Шумова, директор ресторана

1965 Как вас теперь называть? – Лидия Костюк, советская разведчица

1966 Сказка о царе Салтане – Царица

1971 Освобождение – Зоя, медсестра, любимая девушка Цветаева

1972 Масштабные ребята – рассказчица

1974 Господин Пунтила и его слуга – Матти Ева

1975 Военные сороковые – "Антология советской песни"3

1975 Бенефис Ларисы Голубкиной – Элиза Дулиттл

1979 Трое в лодке, не считая собаки – Энн

1980 Альманах сатиры и юмора – Розалинда, "Змея", "Летучая мышь"

1984 Вместе Дунаевским – песни и танцы

1985 Грустить не надо – песни и танцы

1993 Трагедия века – Зоя

1994 Простодушный – Алоиза, "тётушка"

1997 Анастасия – Софи, озвучивание

2001 Мамука – эпизод

2002 Сердце не камень – Аполлинария Панфиловна, жена Халымова

2007 Живописная авантюра – Маргарита Михайловна Гагарина

Ранее в Мексике пропала другая актриса - звезда Мэрри Поппинс Наталья Андрейченко.