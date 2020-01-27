У Меган Маркл отбирают ценности и одежду

Меган Маркл после Мегсита почти не носит украшения. Когда поклонники обратили на это внимание, они нашли шокирующие объяснения.
Меган Маркл лишили все подаренных драгоценностей после того, как они с Гарри покинули родное гнездо Гарри.
У Меган Маркл отобрали все семейные ценности, пишет издание Style.
Меган Маркл лишилась украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой. На этом фантазия в королевском доме не закончилась. По слухам, которые ходят в СМИ, из-за отречения от семейства Меган также может лишиться и своей одежды и обуви, купленных за счёт бюджета, а это, на секундочку, 210 тысяч фунтов стерлингов.
Примечательно, что у принца Гарри, все его вещи забирать не собираются.
Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл идет в суд.