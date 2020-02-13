Лолита обвиняет бывшего мужа в попытке отравления

Лолита Милявская / Телеграм

Дмитрий Иванов давал Лолите принимать БАДы, которые после проверкой Лолитой в лаборатории оказались вредными для здоровья. Об этом рассказал адвокат певицы Сергей Жорин в интервью КП.

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться", — пообещал он.

Кроме того, сторона Лолиты старается убедить общество, что у Дмитрия Иванова был не один брак, и, может, даже одновременно.

"Когда мы попросили у суда направить запрос в ЗАГС, чтобы выяснить информацию о браке с москвичкой на 20 лет старше, судья уточнил у Иванова, в каком ЗАГСе он заключал брак. И он ответил: „А какой именно брак?", тем самым заставив нас предположить, что в Москве он женился неоднократно и сам уже запутался в своих браках", — добавил Жорин.

Ранее появилась информация, что Лолита нашла себе нового мужчину.

Как известно, Лолита написала заявление на бывшего мужа, чтобы избавиться от его "нападок" в ее адрес.

Напомним, Дмитрий Иванов женился на Лолите, чтобы получить гражданство Израиля.