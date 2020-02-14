Игристое, детка - Анна Седокова представила клип на День влюбленных

Анна Седокова - Игристая, детка! / youtube

Российская певица Анна Седокова сняла своего нового возлюбленного Яниса Тимма в клипе Игристое детка, который почти что противоположный недавней ее работе ЯЖЕМАТЬ.

В отличии от клипа ЯЖЕМАТЬ, где Седокова танцевала без трусов и светила своими женскими достоинствами, новой видеоработе не хватает изюминки после того, как Яним Тимма в наряде копа проводит задержание лакшери-чики, которую изображает Анна Седокова.

"В честь Дня всех влюбленных я приготовила для вас особый подарок - клип на песню Игристое, детка. Это не просто красивая картинка, это история о настоящей любви и безумной страсти между двумя влюблёнными, мной и Янисом. Я очень люблю то, что делаю и надеюсь, вам понравится моя новая работа! Целую, ваша Анна Седокова", - пишет Седокова.

Игристое, детка - Анна Седокова смотреть онлайн клип:

Ранее Настя Каменских записала клип на испаноязычную песню Lollipop, перевод которой есть в нашем материале.