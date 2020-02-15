Евровидение 2020: смотреть онлайн отбор второй полуфинал 15-02-2020

Отбор на Евровидение 2020 Украина второй полуфинал онлайн / СТБ

Второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 от Украины проходит 15 февраля, и транслируется онлайн с 19-00 на СТБ. Также смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно на Главреде.

Как прошел отбор на Евровидение, и как выступили участники Нацотбора на Евровидение 2020 15-02-2020 - смотрите и читайте в нашем материале

По правилам Отбора на Евровидение 2020 Украина участники будут получать голоса от зрителей и баллы от судей. По результатам выигравших полуфинал участников распределят в финал, где будет выбран победитель.

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Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Участники второго полуфинала Отбора на Евровидение 2020 от Украины и порядок их выступления уже распределены.

Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников второго полуфинала

Moonzoo Feat. F.M.F. Sure Fo sho Элина Иващенко Александр Порядинский Garna Khayat David Axelrod Tvorchi

Отбор на Евровидение 2020 Украина второй полуфинал смотреть полное видео видео онлайн 15-02-2020:

Напомним, по результам второго полуфинала Нацотобора на Евровидение 2020, будут выбраны трое участников, который пройдут в финал. В финале 22 февраля определится претендент на участие в Евровидении 2020 от Украины. Смотреть онлайн отбор на Евровидение от Украины и Евровидение 2020 можно будет на Главреде.

Как известно, 65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Украина выступает 12 и 16 мая