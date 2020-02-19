Бывшую Кличко избил новый бойфренд-содержанец

Владимир Кличко / boxingScene.com

Хайден Панаттьери променяла Владимира Кличко на содержанца Брайана Хикерсона, который регулярно поколачивает мать-одиночку. Очередной сеанс избиения прошел ко Дню святого Валентина, пишет Radar Online.

Брайан Хикерсон себя не сдерживал и швырял ее по комнате, а потом от души врезал кулаком в лицо. Но отделаться у него не получилось - в этот раз все произошло при многочисленных свидетелях. Хикерсон был арестован по обвинению в домашнем насилии.

Ходят слухи, что 30-летняя Хайден Панаттьери в этот раз решительно настроена против любителя использовать ее как грушу, и от приговора суда отделяет Хикеросна только то, насколько Хайден любит ощущать себя грушей.

Весной прошлого года актер Брайан Хикерсон уже показывал Хайден, как сильно ее любит: тогда он сломал ей нос и оставил на память много ушибов. Правда, к осени Хайден его простила и не стала давать показания, так что наказывать парня за домашнее насилие не стали.

Напомним, что расстались актриса Хайден Пнаттьери и Владимир Кличко в 2013 году после 4 лет отношений и помолвки. Сначала дочка жила с Хайден, а к папе приезжала в гости, но потом пятилетняя дочь Кайя Евдокия Кличко осталась с отцом.