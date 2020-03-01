Ходит с палочкой: Мадонна упала со стула во время концерта

Мадонна получила болезненную травму / скриншот

Известная американская певица Мадонна на сцене досадно упала со стула во время выступления в Париже.

Как пишет Daily Mail, после инцидента поп-дива даже разрыдалась.

Отмечается, что происшествие случилось 28 февраля. На сцене Мадонна выполняла танцевальные движения на стуле, а затем внезапно рухнула. Одна из артисток балета помогла певице подняться на ноги. Зрители заметили, что артистка не смогла сдержать слез.

Мадонна получила травму колена. Однако свои последующие концерты певица решила не отменять.

/ Фото: Daily Mail

Как известно, в гастрольном туре Madame X Tour у Мадонны запланировано 79 концертов, ей осталось выступить на восьми. Первый концерт прошел 17 сентября 2019 года в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Заключительное шоу запланировано 8 марта 2020 года в Париже.

Напомним, Мадонна не может остановиться стебаться над своими приемными детьми, и устроила настоящее сафари.

Ранее Мадонна выпускала клип, который должен был бы пропагандировать запрет свободной продажи оружия.