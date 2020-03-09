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"Мой последний": Дэниэл Крейг шокировал заявлением о фильме про Джеймса Бонда

9 марта 2020, 23:24

Дэниел Крейг заявил, что больше не намерен сниматься в Джеймсе Бонде - правду сказал актер или нет, покажет время.

Дэниэл Крейг
Дэниэл Крейг больше не будет сниматься в Джеймсе Бонде / Reuters

Известный голливудский актер Дэниел Крейг готовится к премьере новой части о Джеймсе Бонде, которую перенесли на ноябрь 2020 года из-за вспышки китайского коронавируса.

В интервью СМИ акте признался, что больше не будет агентом 007. Так, он не хочет повторять успех Шона Коннери, который 6 раз подряд играл знаменитого Джеймса Бонда. Что именно повлияло на отказ актера доподлинно неизвестно, однако Дэниел Крейг отметил, что уделил достаточно времени так называемой "Бондиане".

"Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним. Но он, без сомнения, один из лучших", – отметил Дэниел Крейг.

Это уже пятая по счету кинолента о Бонде, в которой сыграл талантливый актер. Киноленте "007: Не время умирать" уже прогнозируют бешеный успех в прокате. Поэтому инсайдеры издания предположили, что заявление Дэниела Крейга может быть частью пиар-кампании боевика.

"Я не думаю, что Даниэль распрощался с Джеймсом Бондом, несмотря на его предыдущие заявления. Он работал над франшизой долгих 4 года. После выхода "Спектра" в 2015-м он публично сказал, что эти фильмы не потеряют популярности. В этой же части есть нечто, что заставляет задуматься, и он еще не готов видеть, как другой актер продолжает эту историю", – рассказал инсайдер.

Ранее Главред писал, что новый фильм про Джеймса Бонда Не время умирать закрывает целую главу мужской мускулинности и старых традиций. Дэниел Крейг в последний раз сыграет шпиона-мужчину, который задумывался как пародию на плохие детективы. Больше никто не будет ловко соблазнять красивых злодеек, разбивать девичьи сердца и вливать в себя элегантные коктейли.

После 25 фильма про Бонда, в котором появится Фелик Лейтер, которого убивали почти после каждой предыдущей ленты, и они вместе с персонажем Крейга уйдут в никуда. Как это будет - показали в трейлере, и написали в коротком описании.

Джеймс Бонд Дэниел Крейг
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