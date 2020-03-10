Від пацанки до панянки 4 сезон 4 выпуск - кто ушел

Від пацанки до панянки 4 сезон - кто ушел в 4 выпуске / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Четвертый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 9 марта на Новом канале в 19-00.

В конце недели преподаватели школы леди оценивают участниц по тому, кто имел самый малый прогресс, и кому меньше всего нужна помощь на шоу Пацанки. После четвертой недели - времени отработки в центре для бездомных, руководство школы выбрало, кому следует уйти, но другая участница решила уйти добровольно. Кто и почему ушел в 4 выпуске, что было в шоу Від пацанки до панянки 4 сезон, - читай на Главреде.

Сабина Шейко решила уйти с проекта Від пацанки до панянки 2020.

20-летняя пацанка из Харьковской области спровоцировала вокруг себя множество интриг. Сначала она утверждала, что является бойцом без правил, и неоднократно видела, как умирают люди.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-03-2020 Но впоследствии выяснилось, что ее бойцовские навыки непрофессиональные, и вообще она многое скрывает - в результате проверки на полиграфе.

Ложь Сабины Шейко настроила других участниц Від пацанки до панянки 2020 против нее, особенно Юлию Чигринец. На четвертой неделе последняя только и делала, что цеплялась к Сабине, и несколько раз даже ее ударила. За это стала худшей ученицей недели. Но, неожиданно, именно #Бандитку захотела спасти Сабина, и решила добровольно покинуть проект.

"Мне не безразличен этот человек. И я решила дать ей шанс. Надеюсь, потом, когда она будет смотреть выпуски, поймет свои ошибки. Поймет, что нельзя отталкивать людей, которым она хоть немного дорога. Я желаю Юлии счастья и победы", – заявила уже бывшая участница 4 сезона шоу.

Такого благородства другие пацанки не оценили, по-своему истолковав решение Сабины.

"Она приняла неправильное решение, о чем потом сильно пожалеет. Сабина хотела, чтобы ее похвалили. Она не понимает, что здесь всем все равно. Каждая думает только о себе", – говорит Виктория #Боксерша Алехина.

Юлия Чигиринец же уверена, что Сабина ушла потому, что с ней не общался никто кроме Алехиной.

Как поменяла жизнь девушки программа Від пацанки до панянки, создатели шоу пообещали показать в конце сезона.

Від пацанки до панянки 4 сезон 4 выпуск смотреть онлайн анонс 09-03-2020

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.