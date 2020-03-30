Супергерои DC показали, как мыть руки не выходя из образов

Сериал Хранители 2019 - как правильно мыть руки / НВО

Звезды из нового сериала НВО Хранители записали видео предостережение о том, как мыть руки.

Ролик записали и опубликовали на официальном твиттере Хранителей.

В видео участвовали: Реджина Кинг (Сестра Ночь), Джин Смарт (агент ФБР Лори Блэйк), Яхья Абдул-Матин II (Доктор Манхэттен), Тим Блэйк Нельсон (Зеркало) и др.

Каждый из актёров выработал собственную стратегию, как намыливать руки, сколько времени требуется и даже песенку, или другой вид отсчета времени, чтобы потратить не менее 20 секнд на мытье рук.

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