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"Какого х.. вы без масок?!": Джеджула обрушился на нарушителей карантина

1 апреля 2020, 17:33

Знаменитый телеведущий высказался об украинцах, которые во время карантина нарушают все запреты и отказываются соблюдать правила карантина.

Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / Instagram

Украинский телеведущий новостей Андрей Джеджула, который сейчас работает на телеканале Дом, обрушился с критикой на украинцев, которые наплевательски относятся к карантину и нарушают все требования МОЗ, ВОЗ и местных властей.

Андрей Джеджула, который в первые дни карантина сам пренебрегал самоизоляцией и ношением масок, неожиданно разразился яростным постом против нарушителей карантина из-за коронавируса.

Он в ярких красках описал, кто во время карантина может выходит на улицу (обязательно в маске).

"Да, это я не дома, да, так я хожу на работу! Опережу критиков и умников не владеющих полным объёмом информации! 1. Я - ярый сторонник карантина! И считаю, что без жесткой надобности на улицу не ногой! 2. В семье кто-то один "кого не жалко" или того, кто более ответственно может позаботиться о безопасности своей семьи и окружающих нужно выбрать для вынужденных походов для пополнения припасов, медикаментов и прочего! Что я подразумеваю под "более ответственным"? Того, кто не снимет маску ни при каких обстоятельствах, ходит в перчатках и антисептиком обрабатывает руки и все до чего дотронулся, следит за температурным состоянием и внимательно следит за состоянием своего организма, соблюдает дистанцию, ходит пешком или использует личный транспорт, регулярно стирает свою одежду или обрабатывает паром!!! 3. Я хожу в 3 места адрессно и вынужденно", - объявил он.

Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / Instagram

Оказывается, по договору с каналом, Джеджула не может не выходить на работу - это прописано в документах. Этим он объяснял в свое время отказ от самоизоляции после прилета в Украину. Джеджула ходит только в 3 места.

"I) работа (я ведущий новостей на гос телеканале "ДОМ"), а ведущие новостей, журналисты, а также эфирная команда имеют оф право (с соответствующими документами) во вторую очередь после медиков, полиции и подобных экстренных служб на работу во время карантина! Больше половины нашего штата, те кто могут обеспечивать работу на удаленке работают дома, но не первый эшелон! Еще раз подчеркну - новостийные эфиры, а НЕ развлекательные! II) Я каждый день навещаю своего отца после тяжелой операции, сначала в больнице после реанимации, теперь дома! У человека, который еще частично обездвижен есть масса потребностей, с которыми и так неплохо справляется мой племянник, но и он не всесилен! И это тупо необходимо, делать кучу обычных простых вещей, но они сразу становятся заметны после операции с трепанацией черепа и еще не функционирующей левой стороны тела так, как у здорового человека! III) Закупки всего необходимого, что я старюсь делать во время минимального скопления людей, со всеми мерами предосторожности!", - объявил он.

Андрей Джеджула отметил, как важно и сложно соблюдать все предосторожности, чтобы не заразить никого дома, не заразить смертельной болезнью отца после операции и коллег на работе. Но при этом у него одна большая претензия к людям, которых он наблюдал на улицах.

"4. И вот вопрос! Какого Х.. все вы, весело гуляющие на пикничках, пробежках и просто тусующихся забыли на улице да еще и без масок? Кто вы? Бессмертные? На себя насрать? Так дайте шанс остальным не попасть в беду‼️", - объявил он.

В комментариях его полностью во всем поддержали, и посетовали на киевлян, которые во время карантина жарят шашлыки на озерах на Березняках, и в других местах.

До этого он объяснил, что ездил на съемки в Монако, и возвращался еще до введения карантина. Кроме того, у него до сих пор температура 36,6, и работает он неделя через неделю.

Но это не помешало эвакуатору неожиданно забрать его машину прямо из под дома. В связи с этим Джеджула написал яростное обращение к администрации Кличко.

Напомним, украинка Ольга Куриленко выздоровела от коронавируса на карантине в Лондоне.

Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировали 669 больных коронавирусом. 17 случаев были летальными. 10 человек выздоровели.

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