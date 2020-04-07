"Ушиб головы и сотрясение": солист На-на попал в больницу

Валерий Юдин / vse-pro.com

В Москве избили первого солиста группы На-на Валерия Юдина, пишет Mash

53-летнего Валерия Юрина избили в собственной квартире в Мосткве на Дубравной улице.

По информации, которую предоставил изданию пострадавший, к нему пришли неизвестные, слово за слово — и началась драка.

"Медики диагностировали ушиб головы и сотрясение. Юрина отвезли в госпиталь, но ложиться он отказался", - говорится в сообщении.

Кто и за что напал на заслуженного артиста России - расследует полиция.