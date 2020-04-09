Кравец родила - назвали пол ребенка

Марина Кравец родила / Instagram

Звезда Comedy Club Марина Кравец родила девочку, и сообщила об этом в соцсетях, показавшись на фото после родов.

Марина Кравец поблагодарила весь персонал за помощь во время родов.

"Ну что, друзья..))Здравствуй, наше маленькое большое Счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас..))Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на Всякий Случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке, "время-то ещё будет!" Думали мы..))В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга ;))" , - пишет она.

Кравец поблагодарила роддом и всех врачей поименно.

"То, что ВЫ для нас сделали- настоящее чудо! Ваша работа была настолько слаженной, чёткой и ,что очень важно- спокойной, что уже к вечеру дня родов мелькнула мысль: ну что, за носочками, например, голубого цвета, ТОЧНО снова только сюда! ;))Это действительно СЧАСТЬЕ иметь возможность просто успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям в одном лице!", - объявила Кравец.

Звезды поспешили поздравить пару со знаменательным событием.

"Боже!! Родные!!! Какое неимоверное счастье пришло в вашу жизнь!!! Поздравляем!!! И любим вас очень!!!! Будьте здоровы!!!", - пишет Кристина Асмус.

"Еееее!!! Малышка,поздравляю с таким счастьем! Здоровья и любви малышке!", - пишет Рудова Наташа.

"Ааааа!!!! Какая хорошая новость!!! Поздравляю", - пишет Светлана Бондарчук.

"Поздравляем !!!! Урааааа", - написала Анна Седокова.

"Мариночка!!! Поздравляю! Мир стал лучше. На одного хорошего и красивого человека стало больше. Ура!!", - присоединился к поздравлениям Сергей Дружко.

Еще тысячи друзей и поклонников завалили Кравец комплиментами и поздравлениями с пополнением в семье.