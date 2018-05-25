Алла Пугачева показала архивное фото с Кристиной Орбакайте

Легендарная российская певица Алла Пугачева выложила в Сеть архивную фотографию с дочерью-коллегой Кристиной Орбакайте.

Снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram по случаю дня рождения дочки (родилась 25 мая 1971 года).

"Мою удивительную девочку, уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с днем рождения!!! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая дочь. Счастья тебе!!!", — подписала фото звезда.

Напомним, Алла Пугачева родила Кристину Орбакайте от первого мужа — циркового артиста литовского происхождения Миколаса Орбакаса, с которым была в браке с 8 октября 1969 года по 6 ноября 1973-го. Узнать больше о личной жизни Пугачевой можно в досье на "Главреде".