Алла Пугачева разрыдалась после съемок с трансвеститами

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева не смогла сдержать слез после съемок в клипе своего хорошего друга и стилиста Алишера.

Как сообщалось ранее, легендарная певица поучаствовала в записе видео-ряда певца в роли участника массовки, в компании группы актеров-трансвеститов.

Коллеги Пугачевой уточняют, что после съемок в клипе Алишера Пугачева заплакала, не сумев сдержать эмоций от объятий с другом.

"Она начинает его обнимать, и мы все начинаем плакать, и она в том числе, изрыдались прям в тот момент", – говорят участники съемок.

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"Женщина, которая поет" также призналась, что снялась в клипе своего стилиста бесплатно.

Коллеги по съемках уточняют, что для записи Пугачева оделась в повседневную одежду: на ней были джинсы, футболка и плащ. Артистка надела молодежную футболку и кожаную куртку, а волосы ей уложили в стиле 80-х. Ее коллеги-актеры отмечали, что певица вела себя непринужденно.

Публикация от Алла Пугачева (@allapugacheva_prima)13 Май 2018 в 6:25 PDT