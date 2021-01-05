"А трусики надела?": экс-Серебро произвела фурор слишком дерзким фото

Российская певица фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская показала смелое фото.
Российская певица Полина Фаворская, которая нынче выступает с группой Favlav, поделилась пикантным фото на новый год.
Полина Фаворская опубликовала в свой Instagram вызывающее фото, на котором в крошечном мини-платье и огромных сапогах с шипами приняла провокационную позу, сидя на полу. Полина села так, что прикрыла все интимные зоны на фото, но при этом поклонники в полной мере оценили ее сексуальность и красоту. А некоторые даже не постеснялись задавать откровенные вопросы прямо в комментариях.
"Я насажу тебя на свой ботильончик. Идеальные сапоги для 2021", - вызывающее подписала свой снимок девушка.
- "Не садитесь, а присаживайтесь",
- "Ааааааааа! Обожаю твою сексуальность!!! Просто огненная",
- "Спасибо что убила, Полин",
- "Идеальная во все времена !!!"
- "Очень сексуальная",
- "Полина а у тебя что есть ботильончик ?"
- "Хорошие ножки и сапожки",
- "Богиня",
- "Слишком горячо",
- "А трусики ты надела?",
- "Отличный ракурс",
- "Такая откровенная".
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Автор: Александр Галаджий