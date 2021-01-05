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"А трусики надела?": экс-Серебро произвела фурор слишком дерзким фото

5 января 2021, 07:15

Российская певица фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская показала смелое фото.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая нынче выступает с группой Favlav, поделилась пикантным фото на новый год.

Полина Фаворская опубликовала в свой Instagram вызывающее фото, на котором в крошечном мини-платье и огромных сапогах с шипами приняла провокационную позу, сидя на полу. Полина села так, что прикрыла все интимные зоны на фото, но при этом поклонники в полной мере оценили ее сексуальность и красоту. А некоторые даже не постеснялись задавать откровенные вопросы прямо в комментариях.

"Я насажу тебя на свой ботильончик. Идеальные сапоги для 2021", - вызывающее подписала свой снимок девушка.

Полина Фаворская
Полина Фаворская / Instagram
  • "Не садитесь, а присаживайтесь",
  • "Ааааааааа! Обожаю твою сексуальность!!! Просто огненная",
  • "Спасибо что убила, Полин",
  • "Идеальная во все времена !!!"
  • "Очень сексуальная",
  • "Полина а у тебя что есть ботильончик ?"
  • "Хорошие ножки и сапожки",
  • "Богиня",
  • "Слишком горячо",
  • "А трусики ты надела?",
  • "Отличный ракурс",
  • "Такая откровенная".

Ранее телеведущая 1+1 без белья произвела фурор пикантными фото.

новости шоу бизнеса Полина Фаворская
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