"А трусики надела?": экс-Серебро произвела фурор слишком дерзким фото

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая нынче выступает с группой Favlav, поделилась пикантным фото на новый год.

Полина Фаворская опубликовала в свой Instagram вызывающее фото, на котором в крошечном мини-платье и огромных сапогах с шипами приняла провокационную позу, сидя на полу. Полина села так, что прикрыла все интимные зоны на фото, но при этом поклонники в полной мере оценили ее сексуальность и красоту. А некоторые даже не постеснялись задавать откровенные вопросы прямо в комментариях.

"Я насажу тебя на свой ботильончик. Идеальные сапоги для 2021", - вызывающее подписала свой снимок девушка.

Полина Фаворская / Instagram

"Не садитесь, а присаживайтесь",

"Ааааааааа! Обожаю твою сексуальность!!! Просто огненная",

"Спасибо что убила, Полин",

"Идеальная во все времена !!!"

"Очень сексуальная",

"Полина а у тебя что есть ботильончик ?"

"Хорошие ножки и сапожки",

"Богиня",

"Слишком горячо",

"А трусики ты надела?",

"Отличный ракурс",

"Такая откровенная".

Ранее телеведущая 1+1 без белья произвела фурор пикантными фото.