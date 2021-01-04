УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор

4 января 2021, 13:24

Украинская певица, актриса и телеведущая шоу ЖВЛ на 1+1 Вера Кекелия впечатлила сеть шикарной внешностью на новых фото.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / Пресс-служба

Украинская певица и телеведущая проекта о жизни знаменитостей Вера Кекелия похвасталась идеальной после родов фигурой молодой мамы в объективе фотоаппарата своей подруги Марты Адамчук.

Вера Кекелия показала нежную фотосессию, которую сделала с певицей и актрисой Квартала Мартой Адамчук. На фото Кекелия позирует в ярко-красном платье с открытыми плечами и спиной, которое обычно носится без лифчика, позируя для фотографа в лучших ракурсах. Она показала женственность и сексуальность, а также впечатлила поклонников и друзей красотой на чувственных кадрах.

"Фото ушедшего года;)", - подписала она свои фото, которые опубликовала в Instagram.

  • Вера Кекелия instagram.com/kekeliavera/
  • Вера Кекелия instagram.com/kekeliavera/
  • Вера Кекелия instagram.com/kekeliavera/
  • Вера Кекелия instagram.com/kekeliavera/
  • Вера Кекелия instagram.com/kekeliavera/
  • Вера Кекелия instagram.com/kekeliavera/

"Культ года", "Красивая. Прическа прекрасная! Сейчас не очень", "Гарна", "Верааа, Вам безумно идет красный цвет", "Красивая очень, очень. Потрясающая", "Красотка", "Вера, подскажите, пожалуйста, что за платье такое красивое?", "Оййййоооооойййййй, яка !)", - написали ей в комментариях.

Напомним, перед Новым годом ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс обнажилась в развратной фотосессии.

Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Вера Кекелия
Сейчас вы просматриваете новость «"Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Темнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессииТемнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессии Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актераУмер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера Новогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый ГодНовогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый Год Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель PlayboyУмерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy Умер главный герой и звезда фильмов про АнжеликуУмер главный герой и звезда фильмов про Анжелику
Следующий материал

Последние новости

14:28
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
14:10
В Украине погоду на Рождество ухудшит циклон: синоптик сказала, что грозит
14:00
Зои Кравиц разводится с Карлом Глусманом
13:52
После стремительного взлета биткоин рухнул Видео
13:46
Раскрыли реальное состояние госпитализированного Олега Басилашвили
Реклама
13:45
В МВД прокомментировали версию о том, что Лукашенко был заказчиком убийства Шеремета Видео
13:31
В Одессе от коронавируса умер известный худоджник
13:24
"Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор Фото
13:16
Заявление посла Израиля о марше в честь Бандеры наделало шума в Сети
13:04
Заместитель главы Офиса президента купил элитный особняк - СМИ
13:02
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
12:52
Загадочная смерть украинки в Турции: СМИ разузнали новые подробности
12:46
Секс в первый раз: что нужно знать Видео
12:43
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
12:36
В 2021 году Украину ждет кризис с выплатами зарплат и пенсий – эксперт Видео
12:33
"Мы - не собаки": Егорова раскритиковала Фарион и Ницой из-за украинского языка Видео
12:30
Матрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021
12:18
У Байдена рассказали о планах наказать Россию Видео
12:10
"Ни рук, ни ног не соберут": КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Лукашенко – опубликовано аудио Видео
12:01
Степанов объяснил, почему стало меньше случаев коронавируса в Украине Видео
Реклама
11:45
Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом
11:20
Эпидемиолог пояснила, среди людей какого возраста распространяется коронавирус-мутант Видео
11:06
Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy
11:04
Эксперт рассказал, почему МВФ не даст Украине денег Видео
11:00
Как прожить дольше: японцы назвали два напитка, которые "работают" в "дуэте" Видео
11:00
Гороскоп на 4 января 2021 года для всех: широкая улыбка Фортуны и карьерная расплата Видео
10:52
Тотальное похолодание: какая погода ждет Украину на этой неделе Видео
10:40
Модель-лицо Max Factor обнажилась в Новый год на провокационном фото
10:34
Эксперт объяснил, почему Украине грозит сразу несколько локдаунов
10:16
Сериал Доктор Кто остается без главного героя
10:15
Россию после Путина будут дезинфицировать, как Германию после Гитлера мнение
10:00
Мыло или дезинфектор против вирусов: врачи дали окончательный ответ Видео
09:54
Хитрый план: в США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19 Видео
09:41
Врач назвал "враньем" заявление Ляшко о российской вакцине от коронавируса Видео
09:25
В Минсоцполитики выложили график увеличения пенсий в Украине - когда и сколько
09:23
Эксперт объяснил, почему "королева" Зеленский абсолютно устраивает Путина Видео
09:14
Экономический прогноз на 2021 год: ждет ли Украину катастрофа
08:51
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
08:44
В Польше пьяный украинец напал на земляка и на полицию Видео
08:39
Украина обречена на постоянные локдауны мнение
Реклама
08:20
Коронавирус в Украине 4 января – за сутки выявили более 4 тысяч случаев заражения Видео
08:15
Сауна: главные преимущества для здоровья и "правильная дозировка" Видео
07:47
Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP Видео
07:44
Синоптики дали прогноз погоды на январь Видео
07:15
Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины Видео
07:09
Путин в новогоднем обращении повторил трюк Сталина Видео
06:53
Реванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 году мнение
06:32
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
06:01
"Я устал, я ухожу": что ждет Зеленского в 2021 году
04:57
Ученые объяснили, как связаны лысина и мужская сексуальность
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять