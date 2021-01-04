"Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор

Вера Кекелия / Пресс-служба

Украинская певица и телеведущая проекта о жизни знаменитостей Вера Кекелия похвасталась идеальной после родов фигурой молодой мамы в объективе фотоаппарата своей подруги Марты Адамчук.

Вера Кекелия показала нежную фотосессию, которую сделала с певицей и актрисой Квартала Мартой Адамчук. На фото Кекелия позирует в ярко-красном платье с открытыми плечами и спиной, которое обычно носится без лифчика, позируя для фотографа в лучших ракурсах. Она показала женственность и сексуальность, а также впечатлила поклонников и друзей красотой на чувственных кадрах.

"Фото ушедшего года;)", - подписала она свои фото, которые опубликовала в Instagram.

"Культ года", "Красивая. Прическа прекрасная! Сейчас не очень", "Гарна", "Верааа, Вам безумно идет красный цвет", "Красивая очень, очень. Потрясающая", "Красотка", "Вера, подскажите, пожалуйста, что за платье такое красивое?", "Оййййоооооойййййй, яка !)", - написали ей в комментариях.

Напомним, перед Новым годом ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс обнажилась в развратной фотосессии.