Темнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессии

Жасмин Тукс / Instagram

Жасмин Тукс собирается замуж за Хуана Девида Борреро, о чем она сообщила осенью 2020. Но пока планы на свадьбу идут своим чередом, модель радует поклонников очень горячими фото, сделанными в стиле ню.

"Получите сияние. Мощные антивозрастные антиоксиданты и питательные растительные компоненты для здоровой, увлажненной и упругой кожи. Мое любимое масло для сияния", - рассказала она, отметив на фото свое средство.

Однако, поклонники больше обратили внимание на то, что девушка полностью разделась и продемонстрировала во всей красе соблазнительные линии идеального тела.

Жасмин Тукс сексуально изогнулась на фотографиях, которые опубликовала в своем Instagram, и игриво прикрыла свою грудь руками, но так, что поклонники смогли бы насладиться ее формами.

Жасмин Тукс / Instagram

Жасмин Тукс / Instagram

Ранее российская актриса Натали Рудова засветила грудь на пикантном фото.