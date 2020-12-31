"Титьки красивые": Наталья Рудова показала провокационное фото

Наталья Рудова / Instagram

Актриса Наталья Рудова впечатлила поклонников свежим фото в бикини, на котором засветила свои аппетитные формы и вызвала обсуждение у поклонников.

Наталья Рудова в крошечном красном бикини показала грудь и сексуальные бедра на горячем селфи, которое она сделала в бассейне, позируя и изгибаясь. Рудова опубликовала в Instagram свое сэлфи, вызвав нескрываемый интерес к своей сочной фигуре.

"Мася в отпуске", - пишет она.

Фанаты завалили ее комплиментами, восхищаясь красотой, и снова подняли тему беременности, намекая на появившийся на фото животик.

Не понятно, сама актриса отправилась в отпуск, или с семьей, так как пока других фото она не показывала в сети.

Наталья Рудова / Instagram

"Ой. А титьки-то какие красивые!!!", "Сиськи настоящие?", "Секс про секс, крошка)",

"Так вроде беременная была или опять шутконула", "Самая лучшая, просто огонь", "Секси)))",

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