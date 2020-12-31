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"Титьки красивые": Наталья Рудова показала провокационное фото

31 декабря 2020, 07:15

Российская актриса Наталья Рудова любит порадовать поклонников своими горячими формами, и поэтому похвасталась шикарными формами в отпуске.

Наталья Рудова
Наталья Рудова / Instagram

Актриса Наталья Рудова впечатлила поклонников свежим фото в бикини, на котором засветила свои аппетитные формы и вызвала обсуждение у поклонников.

Наталья Рудова в крошечном красном бикини показала грудь и сексуальные бедра на горячем селфи, которое она сделала в бассейне, позируя и изгибаясь. Рудова опубликовала в Instagram свое сэлфи, вызвав нескрываемый интерес к своей сочной фигуре.

"Мася в отпуске", - пишет она.

Фанаты завалили ее комплиментами, восхищаясь красотой, и снова подняли тему беременности, намекая на появившийся на фото животик.

Не понятно, сама актриса отправилась в отпуск, или с семьей, так как пока других фото она не показывала в сети.

Наталья Рудова
Наталья Рудова / Instagram

"Ой. А титьки-то какие красивые!!!", "Сиськи настоящие?", "Секс про секс, крошка)",

"Так вроде беременная была или опять шутконула", "Самая лучшая, просто огонь", "Секси)))",

Ранее жена Дзидзьо Slavia сексуально позировала на пикантных фото во время отдыха на море.

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