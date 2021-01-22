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Адель разводится с мужем после двух лет разрыва

22 января 2021, 11:48

Адель разводится с мужем Саймоном Конецки, от которого родила сына в гражданском браке.

Певица Адель
Певица Адель / Reuters

Адель и Саймон Конецки достигли согласи по вопросам развода после двух лет после разрыва в 2019 году.

Как сообщает издание Us Weekly, они пользовались услугами посредника, чтобы разделить имущество и установить план опеки над совместным сыном.

Певица подала в суд на развод в пятницу 15 января. Сейчас информация появилась в реестрах и вышла в публику. Пара ожидает подписи судьи.

32-летняя Адель и 48-летний Саймон Конецки воспитывают 8-летнего сына. Первоначальная документация показала, что обе стороны хотели совместной опеки и посещения своего сына, о чем они планировали договориться через посредника. В марте 2020 года они подписали соглашение о конфиденциальности, поэтому подробностей условий развода нет.

Адель родила Саймону Конецки сына в 2012 году, а в 2016 согласилась выйти замуж. В 2019 году они уже расстались, и жили отдельно, решая вопросы с разводом.

Напомним, утром 22 января Оля Бузова объявила о расставании с Давой. Разрыв случился после публичной ссоры на дне рождения Бузовой.

Адель новости шоу бизнеса
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