Адель разводится с мужем после двух лет разрыва

Певица Адель / Reuters

Адель и Саймон Конецки достигли согласи по вопросам развода после двух лет после разрыва в 2019 году.

Как сообщает издание Us Weekly, они пользовались услугами посредника, чтобы разделить имущество и установить план опеки над совместным сыном.

Певица подала в суд на развод в пятницу 15 января. Сейчас информация появилась в реестрах и вышла в публику. Пара ожидает подписи судьи.

32-летняя Адель и 48-летний Саймон Конецки воспитывают 8-летнего сына. Первоначальная документация показала, что обе стороны хотели совместной опеки и посещения своего сына, о чем они планировали договориться через посредника. В марте 2020 года они подписали соглашение о конфиденциальности, поэтому подробностей условий развода нет.

Адель родила Саймону Конецки сына в 2012 году, а в 2016 согласилась выйти замуж. В 2019 году они уже расстались, и жили отдельно, решая вопросы с разводом.

Напомним, утром 22 января Оля Бузова объявила о расставании с Давой. Разрыв случился после публичной ссоры на дне рождения Бузовой.