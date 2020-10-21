Александр Стоянов лазил домой на 8 этаж по стене

Александр Стоянов / УНИАН

Танцор Александр Стоянов на шоу "Кто сверху?", который показывает Новый канал, поделился оригинальной историей из своего прошлого.

Артист балета Национальной оперы Украины Александр Стоянов во время конкурса "Правда или ложь" признался Лесе Никитюк, что у него настолько крутая пластика, что он сам поднимался по отвесной стене к себе домой.

"Я жил на восьмом этаже многоэтажного дома, - рассказывает артист. - К сожалению, у нас очень часто выключали лифт. Признаюсь, подниматься по лестнице ленился. Поэтому выбрал для себя другой способ попадать в квартиру. Я залезал на восьмой этаж по внешней части дома".

Александр Стоянов Катерина Кухар / Новый канал

Дело в том, что Александр с раннего возраста занимался и делал различные растяжки, и смог легко подстроиться под барельеф.

"Никогда не повторяйте этого без подготовки, - порекомендовал артист. - Мне легко удавалось такое скалолазание, я гибкий и с хорошей спортивной подготовкой".

Напомним, что шоу "Кто сверху?" выходит каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

До этого Леся Никитюк призналась, что у нее был роман с Дантесом еще до знакомства с Дорофеевой.