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Бари Алибасов употребил спиртное и попал в больницу - СМИ

22 января 2021, 22:09

Эпопея приключений легендарного и скандального продюсера Бари Алибасова и не думает прекращаться.

Алибасов
Бари Алибасов / АГН Москва

Известного и скандального продюсера группы На-На Бари Алибасова срочно госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сын продюсера, Бари Алибасов-младший лично привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели 73-летнего мужчину и приняли решение госпитализировать в реанимацию.

На опубликованных телевизионщиками кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров. Тем не менее его речь заметно затруднена. Есть информация, что Алибасов в последнее время употреблял спиртное. Также сообщается, что в последние недели состояние здоровья продюсера сильно ухудшилось.

Точный диагноз Алибасова на данный момент неизвестен. Ему предстоят длительные обследования.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • 4 июня 2019 Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства Крот.
  • Продюсер якобы его случайно выпил, посчитав соком или йогуртом.

Бари Алибасов спиртные напитки новости шоу бизнеса
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