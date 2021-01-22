Бари Алибасов употребил спиртное и попал в больницу - СМИ

Эпопея приключений легендарного и скандального продюсера Бари Алибасова и не думает прекращаться.
Известного и скандального продюсера группы На-На Бари Алибасова срочно госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сын продюсера, Бари Алибасов-младший лично привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели 73-летнего мужчину и приняли решение госпитализировать в реанимацию.
На опубликованных телевизионщиками кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров. Тем не менее его речь заметно затруднена. Есть информация, что Алибасов в последнее время употреблял спиртное. Также сообщается, что в последние недели состояние здоровья продюсера сильно ухудшилось.
Точный диагноз Алибасова на данный момент неизвестен. Ему предстоят длительные обследования.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 4 июня 2019 Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства Крот.
- Продюсер якобы его случайно выпил, посчитав соком или йогуртом.