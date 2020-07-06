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"Осложнения в работе головного мозга": На Бари Алибасова совершили покушение

Эксцентричный продюсер группы На-На попал в психбольницу после попытки покушения.

6 июля 2020, 10:37
Бари Алибасов
Бари Алибасов / скриншот

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов проходит лечение в психиатрической больнице.

Бари Алибасов попал в лечебницу после "покушения". Об этом пишет телеграм-канал НеМалахов со ссылкой на сына Алибасова Бари-младшего.

В начале июня продюсера поместили в частную клинику, где лечат алкоголиков.

"Вся страна начала бы говорить, что он много пьет и совершает какие-то ошибки, но это не так. Позже в больнице доктора Брюна, главного нарколога Минздрава, было проведено внутреннее расследование, которое показало, что его хотели убить. В настоящее время Бари Алибасов находится в больнице Алексеева, потому что после отравления, едва не стоившего ему жизни, у него осложнения в работе головного мозга, над этим работают психиатры. Сейчас мы везем в больницу Алексеева подарки (детское питание "Бабушкино Лукошко", которые ему ранее рекомендовали врачи Склифа с цветами и фруктами) ему и всем бригадам", – сообщил Бари Алибасов-младший.

Он также озвучил, кого подозревает в отравлении.

Это по его мнению экс-помощник отца Назаров, бывший участник группы Интеграл Валерий Юрин и Ольга Шукшина.

Он обещает, что подробности расскажет позже.

Напомним, что в июне 2019 Алибасов "хлебнул КРОТа", и обжег пищевод и желудок. Из этого он с семьей сделал шоу, и подал в суд на производителя моющего средства, но в итоге, Бари Алибасов проиграл суд в конце 2019 года.

Бари Алибасов новости шоу бизнеса
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