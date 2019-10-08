Бари Алибасов проиграл суд КРОТу / facebook

Барри Алибасов требовал выплатить ему 100 миллионов рублей компенсации за отравление чистящим средством. Он возложил на производителя "Крота" ответственность за то, что перепутал дома бутылки и выпил средства.

По информации, которая просочилась в сеть, пока Алибасов лежал в больнице и восстанавливался, Алибасов мог быть в состоянии похмелья, когда перепутал средство с едой.

Читайте такжеАлибасов пойдет под суд за свои "художества"

По результатам суда, все требования Бари Алибасова и его адвоката были 100% отклонены.

"Дальше апелляцию, кассацию будем подавать" - сказал адвокат Алибасова.

Тяжба продолжалась около месяца, 8 октября Пресненский суд города Москва принял решение по делу Алибасова.

Бари Алибасов лично вообще не готовился к заседанию - по его словам делами занимался адвокат.

"Решение суда должно быть такое, чтобы предотвратить такие случаи отравления", - сказал Алибасов.

Алибасов подтвердил, что его отравление действительно случилось из-за его невнимательности. Он перевел разговор на то, что КРОТ - это яд, и нужно поменять яркую этикетку и упаковку КРОТА.

На вопрос о том, выпил ли бы Алибасов КРОТа, если бы бутылка была не яркой, он не смог ответить - разговор перевел адвокат.

Представитель Ашана сказал, что подобное решение суда было для них ожидаемо - супермаркет следит за качеством товара, и не несет ответственности за то, как покупатели пользуются им дома.

Представитель производителя КРОТ Наталья Белошицкая отметила, что таких случаев, как у Алибасова ранее не было, и к производителю ранее не обращались с такими претензиями.

Читайте такжеАлибасов признался, зачем пил КРОТ и прятался

Бари Алибасов проиграл суд против производителя "Крота" смотреть онлайн видео:

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев сказал, что при таком диагнозе человек вряд ли выживает, а если и остается жив, что приходится удалять пищевод, поскольку его ткани полностью разрушаются.

Пока что Алибасов не предоставил врачам и СМИ всех справок, но в его выписке указывалось, что в организме у Алибасова были препараты, которые используются также при лечении похмелья/алкоголизма.

Сын Алибасова признался, что они с пиарщиком Бари Алибасова каждое утро придумывали, какие новости сливать СМИ,