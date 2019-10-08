Бари Алибасов проиграл суд "Кроту"

Прошел суд, в котором Алибасов и его адвокат пытались отбить денег у производителя чистящего средства, которым отравился Алибасов.
Барри Алибасов требовал выплатить ему 100 миллионов рублей компенсации за отравление чистящим средством. Он возложил на производителя "Крота" ответственность за то, что перепутал дома бутылки и выпил средства.
По информации, которая просочилась в сеть, пока Алибасов лежал в больнице и восстанавливался, Алибасов мог быть в состоянии похмелья, когда перепутал средство с едой.
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По результатам суда, все требования Бари Алибасова и его адвоката были 100% отклонены.
"Дальше апелляцию, кассацию будем подавать" - сказал адвокат Алибасова.
Тяжба продолжалась около месяца, 8 октября Пресненский суд города Москва принял решение по делу Алибасова.
Бари Алибасов лично вообще не готовился к заседанию - по его словам делами занимался адвокат.
"Решение суда должно быть такое, чтобы предотвратить такие случаи отравления", - сказал Алибасов.
Алибасов подтвердил, что его отравление действительно случилось из-за его невнимательности. Он перевел разговор на то, что КРОТ - это яд, и нужно поменять яркую этикетку и упаковку КРОТА.
На вопрос о том, выпил ли бы Алибасов КРОТа, если бы бутылка была не яркой, он не смог ответить - разговор перевел адвокат.
Представитель Ашана сказал, что подобное решение суда было для них ожидаемо - супермаркет следит за качеством товара, и не несет ответственности за то, как покупатели пользуются им дома.
Представитель производителя КРОТ Наталья Белошицкая отметила, что таких случаев, как у Алибасова ранее не было, и к производителю ранее не обращались с такими претензиями.
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Бари Алибасов проиграл суд против производителя "Крота" смотреть онлайн видео:
Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.
Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев сказал, что при таком диагнозе человек вряд ли выживает, а если и остается жив, что приходится удалять пищевод, поскольку его ткани полностью разрушаются.
Пока что Алибасов не предоставил врачам и СМИ всех справок, но в его выписке указывалось, что в организме у Алибасова были препараты, которые используются также при лечении похмелья/алкоголизма.
Сын Алибасова признался, что они с пиарщиком Бари Алибасова каждое утро придумывали, какие новости сливать СМИ,