Алибасов попал в реанимацию: чем он отравился на самом деле

Бари Алибасов с похмелья выпил попавший под руку КРОТ / скриншот

Бари Алибасов страдал от жесточайшего похмелья, и на фоне этого глотнул КРОТа, но ущерб был значительно меньше, чем сообщали его представители.

Подруга и врач Алибасова Марият Мухина намекнула, что Алибасов после сильной пьянки без разбор дела хлебнул КРОТа вместо воды, сообщает КП.ua.

Судя по информации, предоставленной СМИ, в крови Алибасова после выписки были обнаружены сильнодействующие препараты феназепам и хлорпротиксен. И если один из них - средство для наркоза, которое выводится неделю, то второе - действующее вещество "антипохмелина".

"КРОТ пил, но основное его заболевание иное. Феназепам - препарат стандартный, его добавляют в капельницы при медикаментозном сне - за счет чего он там спал неделю. А вот второй препарат четко для лечения похмельного абстинентного синдрома", - подтвердила Мухина.

При этом она дала понять, что в госпитализации виновен недуг под кодовым именем "птица перепил", но на момент гопитализации уже был второй или третий день после знатного гуляния.

То же самое, но прямым текстом заявила и дочь Шукшиной Ольга: "У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику - недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все".

При этом сын Алибасова заявил, что папенька в Склифасовского попал трезвым: "У отца четкое есть доказательство, что он попал в Склиф в абсолютно трезвом состоянии".

Однако он не упомянул, пил ли Алибасов до госпитализации.

Также Алибасов-младший признался, что за две передачи у Малахова папенька заработал порядка 100 тысяч долларов, так как бесплатно на шоу не ходит. А идея с коляской и цирком также принадлежала ему.

"Говорит: "Хочу выехать на коляске. Шутить - так до конца. А дайте мне еще чего-нибудь поразбрасывать". Дали ему арбуз. Это его желание делать шоу, дарить радость людям", - сказал он.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев сказал, что при таком диагнозе человек вряд ли выживает, а если и остается жив, что приходится удалять пищевод, поскольку его ткани полностью разрушаются.