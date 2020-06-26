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Бари Алибасов попал в психбольницу

Эксцентричный любитель КРОТа Бари Алибасов проходит лечение в психлечебнице

26 июня 2020, 13:14
Бари Алибасов
Бари Алибасов пропал / Известия

Продюсер группы На-На, который в 2019 году хайпанул на отравлении КРОТом, Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу.

Российский шоумен Бари Алибасов попал в психбольницу в июне 2020, пишет телеграм-канал Mash.

Продюсер проходил лечение в московской клинике, но оттуда его сегодня увезла скорая.

"У Бари Каримовича — нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов. Медики его осмотрели и решили отправить к психиатрам", - говорится в сообщении.

Ранее Московский Комсомолец сообщил об исчезновении Бари Алибасова - его увез сын.

Шестого июня Бари Алибасов должен был отпраздновать свое 73-летие, но пропал.

Номер артиста отключен, где находится сам Алибасов — тоже загадка. ПР-директор Алибасова Горожанкин отметил, что четвертого июня его куда-то увез сын, а вскоре и вовсе стал вести себя очень подозрительно. Однако вскоре до молодого человека удалось дозвониться: он ответил Горожанкину, что с артистом все в порядке и нет повода для беспокойства.

Затем он бросил трубку и больше на звонки не отвечал.

Напомним, ночью 4 июня 2019 Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

После этого он попал в больницу, и развернулось шоу, после которого Алибасов и его родные прошли по ток-шоу в России, заработав свои миллионы рублей.

Бари Алибасов новости шоу бизнеса
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