Дима Коляденко рассказал, где начал жизнь с чистого листа

Дима Коляденко / Master Management 360

Шоумен и певец Дима Коляденко стал телеведущим на шоу о звездах. Проект "Зіркоманія" будет выходить на новом канале "Украина 24".

Телеведущий подал пример своим коллегам, и первый рассказал о себе на шоу. Начал он с того, что недавно вынужден был начать жизнь с чистого листа... в Instagram.

Теперь каждые выходные Коляденко будет рассказывать зрителям культурные и гламурные сенсации из реальной и онлайн жизни известных людей.

"Ну как же информационный канал может обойтись без звездных новостей? Правильно — никак. Поэтому вместе с каналом "Украина 24" мы запустили совершенно новые, поражающие новости о звездах Украины и мира. Я покажу жизнь известных людей со всех ракурсов, не скрывая ничего. Гарантирую — никаких секретов, наоборот — больше страстей и эксклюзива. Включайте каждые выходные — "Зіркоманія" в эфире!" — поделился ведущий Дима Коляденко.

Дима Коляденко / Master Management 360

Как известно, сам Коляденко дружит со многими артистами и узнает много новостей первым, так что шоу должно быть насыщенным. Дима рассказал в эфире, что у него на днях украли страницу в Инстаграм. Выкуп мошенникам артист платить не захотел, и теперь у Димы Коляденко новая страница, как назвал ее сам шоумен — "жизнь в Инстаграм с чистого листа!"

Напомним, недавно певец презентовал сразу две версии легендарного хита Ирины Билык Фарби — оригинальный кавер и ремикс. Песня Фарби от Димы Коляденко — это новое дыхание известного и любимого хита: современное звучание, мистические вибрации. А стильный ремикс, как считает сам певец, отлично подходит для танцев или занятий спортом.

Дима Коляденко Фарби слушать песню:

Аранжировщиком и саундпродюсером трека выступил модный музыкант Томаш Лукач — LUKACHSOUND, ремикс создал диджей IPUNKZ.