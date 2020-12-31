Дмитрий Исхаков объяснил, зачем запретил вывозить дочь из России

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков / Пресс-служба Conde Nast Russia

Дмитрий Исхаков запретил бывшей жене Полине Гагариной вывозить общую дочь Мию в Занзибар со 2 января 2021 года.

Об этом решении стало известно 30 декабря. Многие возмутились решением Дмитрия Исхакова, но он объяснил свое решение.

Полина Гагарина собиралась вывезти Мию с нарушением законов РФ, сообщает сам Дмитрий Исхаков в Instagram.

"Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит", - сообщил Исхаков.

По словам Исхакова, он даже не знал, о том, что Мия куда-то летит, и его разрешения не спрашивали.

"Я узнал об этом от третьих лиц. Отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелёты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Текущая обстановка с пандемией, также совершенно не в пользу далеких поездок. Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. Ещё раз повторю. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребёнка.", - заявил Дмитрий.