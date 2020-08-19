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Добровинский раскрыл сумму требований потерпевших от Михаила Ефремова

19 августа 2020, 11:24

Семья Сергея Захарова, которую в суде представляет Александр Добровинский потребовала правосудия и 1 рубль морального ущерба.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

19 августа на суде будет допрос Михаила Ефремова, который 8 июня спровоцировал ДТП в Москве из-за которого умер Сергей Захаров.

Накануне перед судом адвокат потерпевших Александр Добровинский эффектно подал иск о требованиях возмещения морального ущерба семье потерпевшего Сергея Захарова, пишет телеграм-канал Mash.

На фоне того, что Михаил Ефремов не извинился, и не предлагал возместить ущерб семье Сергея Захарова, по их словам, Адександр Добровинский подал иск. Потерпевшие по делу Михаила Ефремова заявили свои иски на сумму 1 рубль. Он сказал, что якобы было два иска - с разными суммами, и он решал какой подать исходя из поведения в суде Ефремова и его адвоката Пашаева.

Однако адвокат потерпевшей стороны Добровинский решил шокировать Читайте такжеВ сеть слили выписку Ефремова с настоящим диагнозомПашаева иском на символическую сумму. В тексте заявления указывается, что на свете нет денег, способных восполнить утрату или вернуть погибшего Захарова родным.

Всего потерпевших, которых защищает Добровинский трое: вдова Сергея Захарова Маргарита, брат Валерий и младший сын (тоже Валерий).

Сын 18 августа просил суд о самом суровом наказании для актёра, а вдова назвала его убийцей.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивал на том, что в гибели Захарова виновата конструкция автомобиля ВАЗ и нерасторопность скорой. Из-за этого в суде 18 августа выступала эксперт, которая разложила все по полочкам с научной точки зрения.

"Сын погибшего Сергея Захарова Валерий подтвердил в суде, что до сегодняшнего дня от Ефремова не было ни извинений, ни финансовых предложений о компенсации", — Добровинский.

Старший сын погибшего Виталий Захаров от первого брака также подал иск на 6,5 млн.

До этого суд отказался признать потерпевшей любовницу Сергей Захарова Ирину Стрехову.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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