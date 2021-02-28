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Дочь композитора песни Два кольори разругала Олега Скрипку за плагиат

28 февраля 2021, 15:40

Олеся, дочь композитора Александра Билаша, утверждает, что солист группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка нарушил авторские права на композицию Два кольори.

Скрипка
Олег Скрипка / УНИАН

Олеся, дочь легендарного украинского советского композитора Александра Билаша, возмутилась новой англоязычной кавер-версией (и клипом) его хита Два кольори, которую в стиле блюз-рок сделал солист группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка. Свое возмущение она высказала в посте в социальной сети Facebook.

"Сказать, что я поражена ‒ не сказать ничего о моих чувствах. Кроме того, что посмотрела почти фильм ужасов, еще и услышала в нем мелодию отца Два кольори. А прочитав о новом клипе Скрипки, поняла, что это он написал этот "шедевр" по мотивам гениальной поэзии Дмитрия Павлычко. Куда же делась фамилия композитора Александра Билаша? Пожалуй, вурдалаки из клипа растворили в красно-черных цветах", – написала она.

Дочь Билаша раскритиковала Скрипку за то, что он якобы в описании к клипу не упомянул имя ее отца, а лишь автора текста ‒ Дмитрия Павлычко [тем не менее, в сопроводительном тексте к видео фамилия композитора указана ‒ Главред].

"Возможно, господин Скрипка и не знал, что музыка, которую он сполна использовал, принадлежит композитору, которого еще помнят в Украине и мире, (кстати этого марта 90 лет со дня рождения художника) возможно считал, что поэт Павлычко написал и слова, и музыку. Пусть разберется", – написала она.

Кроме того, Билан утверждает, что Олег Скрипка нарушил авторские права на данную композицию.

"У меня же два существенных вопроса к исполнителю и всей команды: как быть с авторским правом и о котором генетическом коде говорится в тексте к клипу? Авторское право проигнорировано, что касается генетического кода, то там несомненно чувствуется Украина, если же говорить о произведении Скрипки, думаю ни один народ таким кодом не порадовался бы. Мне страшно за перспективу украинской музыкальной культуры", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В мае 2020 года Олег Скрипка ко Дню вышиванки спел на английском и представил свою англоязычную кавер-версию на песню Два кольори.
  • В феврале 2021 года музыкант презентовал клип на эту композицию - сделанную в очень необычной для себя стилистике. Скрипка для видео решил сменить имидж и перекрасил волосы.

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