Дочь композитора песни Два кольори разругала Олега Скрипку за плагиат

Олег Скрипка / УНИАН

Олеся, дочь легендарного украинского советского композитора Александра Билаша, возмутилась новой англоязычной кавер-версией (и клипом) его хита Два кольори, которую в стиле блюз-рок сделал солист группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка. Свое возмущение она высказала в посте в социальной сети Facebook.

"Сказать, что я поражена ‒ не сказать ничего о моих чувствах. Кроме того, что посмотрела почти фильм ужасов, еще и услышала в нем мелодию отца Два кольори. А прочитав о новом клипе Скрипки, поняла, что это он написал этот "шедевр" по мотивам гениальной поэзии Дмитрия Павлычко. Куда же делась фамилия композитора Александра Билаша? Пожалуй, вурдалаки из клипа растворили в красно-черных цветах", – написала она.

Дочь Билаша раскритиковала Скрипку за то, что он якобы в описании к клипу не упомянул имя ее отца, а лишь автора текста ‒ Дмитрия Павлычко [тем не менее, в сопроводительном тексте к видео фамилия композитора указана ‒ Главред].

"Возможно, господин Скрипка и не знал, что музыка, которую он сполна использовал, принадлежит композитору, которого еще помнят в Украине и мире, (кстати этого марта 90 лет со дня рождения художника) возможно считал, что поэт Павлычко написал и слова, и музыку. Пусть разберется", – написала она.

Кроме того, Билан утверждает, что Олег Скрипка нарушил авторские права на данную композицию.

"У меня же два существенных вопроса к исполнителю и всей команды: как быть с авторским правом и о котором генетическом коде говорится в тексте к клипу? Авторское право проигнорировано, что касается генетического кода, то там несомненно чувствуется Украина, если же говорить о произведении Скрипки, думаю ни один народ таким кодом не порадовался бы. Мне страшно за перспективу украинской музыкальной культуры", ‒ подытожила она.

Читайте также"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины

Напомним, ранее сообщалось: