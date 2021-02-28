Дочь композитора песни Два кольори разругала Олега Скрипку за плагиат

Олеся, дочь композитора Александра Билаша, утверждает, что солист группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка нарушил авторские права на композицию Два кольори.
Олеся, дочь легендарного украинского советского композитора Александра Билаша, возмутилась новой англоязычной кавер-версией (и клипом) его хита Два кольори, которую в стиле блюз-рок сделал солист группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка. Свое возмущение она высказала в посте в социальной сети Facebook.
"Сказать, что я поражена ‒ не сказать ничего о моих чувствах. Кроме того, что посмотрела почти фильм ужасов, еще и услышала в нем мелодию отца Два кольори. А прочитав о новом клипе Скрипки, поняла, что это он написал этот "шедевр" по мотивам гениальной поэзии Дмитрия Павлычко. Куда же делась фамилия композитора Александра Билаша? Пожалуй, вурдалаки из клипа растворили в красно-черных цветах", – написала она.
Дочь Билаша раскритиковала Скрипку за то, что он якобы в описании к клипу не упомянул имя ее отца, а лишь автора текста ‒ Дмитрия Павлычко [тем не менее, в сопроводительном тексте к видео фамилия композитора указана ‒ Главред].
"Возможно, господин Скрипка и не знал, что музыка, которую он сполна использовал, принадлежит композитору, которого еще помнят в Украине и мире, (кстати этого марта 90 лет со дня рождения художника) возможно считал, что поэт Павлычко написал и слова, и музыку. Пусть разберется", – написала она.
Кроме того, Билан утверждает, что Олег Скрипка нарушил авторские права на данную композицию.
"У меня же два существенных вопроса к исполнителю и всей команды: как быть с авторским правом и о котором генетическом коде говорится в тексте к клипу? Авторское право проигнорировано, что касается генетического кода, то там несомненно чувствуется Украина, если же говорить о произведении Скрипки, думаю ни один народ таким кодом не порадовался бы. Мне страшно за перспективу украинской музыкальной культуры", ‒ подытожила она.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В мае 2020 года Олег Скрипка ко Дню вышиванки спел на английском и представил свою англоязычную кавер-версию на песню Два кольори.
- В феврале 2021 года музыкант презентовал клип на эту композицию - сделанную в очень необычной для себя стилистике. Скрипка для видео решил сменить имидж и перекрасил волосы.