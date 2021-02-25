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Олег Скрипка неожиданно сменил образ и удивил поклонников новым клипом

25 февраля 2021, 21:13

Скрипка снял клип и перепел культовую украинскую песню на английском.

Олег Скрипка
Олег Скрипка предстал в новом образе / пресс-служба артиста

Лидер украинской группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка снялся в новом клипе на песню Два кольори на английском языке, где продемонстрировал свой новый образ.

При этом Скрипка решил сменить имидж и перекрасил волосы.

Так, артист предстал перед фанатами в жилетке на голое тело и со светлыми волосами, зачесанными назад. Кроме того, певец решил украсить образ черными бусами, длинной серьгой и синими солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что пользователи сети явно не ожидали увидеть любимого артиста в таком необычном амплуа. Поэтому многие подчеркнули, что звезде это к лицу и засыпали его комплиментами.

"Красавец-мужчина!", "Ого!", "Крут!", "Брутально, брутально", "Вау! Вот это образ!", – пишут люди в комментариях.

Артист считает, что ценности, которые заложены и выраженные в клипе Два кольори, может понять любой житель нашей планеты - и таким образом, способствует их распространению.

"Украина - это не только страна на карте, а особое состояние души", - говорит Скрипка.

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Как ранее сообщал Главред, актриса и победительница Танців з зірками 2019 Ксения Мишина, поразила своих поклонников необычной резкой сменой имиджа.

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