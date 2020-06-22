Экс-супруг Славы из "Неангелов" показал свою длинноногую возлюбленную

На фото пара позирует на фоне моря в Одессе/ Instagram

Пластический хирург и экс-супруг солистки группы "Неангелы" Славы Каминской Эдгар Каминский, показал фото, на котором он позирует со своей новой возлюбленной.

Соответствующим фото в своем Instagram поделилась Ольга Богатая, девушка хирурга.

Читайте такжеЭдгар Каминский завел отношения: с кем встречается Эдгар Каминский

"Хочу поздравить моего любимого с Днём медицинского работника. Своим кропотливым трудом ты делаешь этот мир лучше. Он сияет красотой благодаря твоему таланту и стремлению менять стандарты, покорять новые вершины и делать свой вклад в развитие украинской медицины! Я очень тобой горжусь и люблю", - написала она.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая.jpg

На фото пара позирует на фоне моря в Одессе. На Богатой надет белый сексуальный купальник, выгодно подчеркивающий фигуру девушки.