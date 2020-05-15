Звезда Квартала похвасталась сочными ягодицами в модной фотосессии

Элина Мбани / Instagram

Украинская артистка Элина Мбани, которая играет с Еленой Кравец в Женском квартале, снялась в новой фотосессии, для которой она позировала в сексуальном наряде, в котором казалось, что она в одних только трусиках.

Элина Мбани в высоких сапогах и длинной курточке поразила пикантной фотосессией. Фото опубликовала в своем Instagram фотограф.

"Та-дам! Я вернулась в рабочий режим! Полна сил, идей и всего того, что там говорят в этих случаях. В общем, давайте снимать, творить, показывать. Тем более солнечных дней становится все больше, темнеет все позже, а фотостудии стали еще краше. Поэтому я открыта для съемок. Пишите, спрашивайте, бронируйте! И важно - я снимаю не только моделей - и это главное!!! Скорее наоборот! Welcome model Элина Мбани", - пишет фотограф Elena Gudemchuk.

На фото Элина позирует на кресле в длинной джинсовой курточке и длинных сапожках. Куртка такой длины, что нельзя понять, где под ней шорты или платье, или только белье, а сапоги не способны прикрыть привлекательные длинные стройные ноги, которые соблазняют фанатов.

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии Элины Мбани и поставили много лайков и написали много комментариев.

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