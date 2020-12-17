Финалистка Супер топ-модель по-украински увлекается БДСМ

Участница супер сезона Топ-модели по-украински 2020 Таня Брык перед финалом раскрыла подробности своей интимной жизни.
Участницы модельных конкурсов должны просто не уметь стесняться, ведь тогда они не смогут выполнять половину модельной работы. Однако есть люди, которые любят делиться, личным, и те, кто предпочитает ограждать личную жизнь от публики.
"В тихом омуте черти водятся", - Именно эта поговорка максимально удачно описывает Таню Брык - участницу проекта Супер Топ-модель по-украински, финал которого Новый канал покажет 21 декабря. Девушка, которая во время шоу до последнего не делилась с другими участницами личным, раскрылась с новой стороны накануне финала. Оказалось, что у Тани есть занимательное интимное увлечение.
"Я практикую БДСМ и считаю, что это нормально. В моей жизни было очень много боли, терпеть которую я не могла. Так что я научилась получать от нее удовольствие, — призналась финалистка модельного реалити Нового канала. — Это и вылилось в увлечение БДСМ-ом. Заниматься этим или нет — личное дело каждого. Но нельзя осуждать кого-то за такой способ получения удовольствия".
О боли Таня действительно знает не понаслышке, ведь девушка три года состояла в абьюзивных отношениях — бойфренд модели бил, унижал и изменял ей. О нем девушка рассказала в 9 выпуске проекта Супер топ-модель по-украински.
Напомним, финал шоу Супер Топ-модель по-украински пройдет 21 декабря Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новых выпусков вы также можете на сайте Главред.