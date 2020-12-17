Финалистка Супер топ-модель по-украински увлекается БДСМ

Таня Брык / Новый канал

Участницы модельных конкурсов должны просто не уметь стесняться, ведь тогда они не смогут выполнять половину модельной работы. Однако есть люди, которые любят делиться, личным, и те, кто предпочитает ограждать личную жизнь от публики.

"В тихом омуте черти водятся", - Именно эта поговорка максимально удачно описывает Таню Брык - участницу проекта Супер Топ-модель по-украински, финал которого Новый канал покажет 21 декабря. Девушка, которая во время шоу до последнего не делилась с другими участницами личным, раскрылась с новой стороны накануне финала. Оказалось, что у Тани есть занимательное интимное увлечение.

"Я практикую БДСМ и считаю, что это нормально. В моей жизни было очень много боли, терпеть которую я не могла. Так что я научилась получать от нее удовольствие, — призналась финалистка модельного реалити Нового канала. — Это и вылилось в увлечение БДСМ-ом. Заниматься этим или нет — личное дело каждого. Но нельзя осуждать кого-то за такой способ получения удовольствия".

Таня Брык за кулисами / Новый канал

О боли Таня действительно знает не понаслышке, ведь девушка три года состояла в абьюзивных отношениях — бойфренд модели бил, унижал и изменял ей. О нем девушка рассказала в 9 выпуске проекта Супер топ-модель по-украински.

Напомним, финал шоу Супер Топ-модель по-украински пройдет 21 декабря Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новых выпусков вы также можете на сайте Главред.