Холостячка 2020 - что было в 7 выпуске 04-12-2020

Холостячка 2020 7 выпуск 04-12-2020 видео / Instagram

Новый 7 выпуск шоу Холостячка 2020 вышел 4 декабря на СТБ. Чем ближе финал, тем более напряженной становится борьба за сердце Ксении Мишиной. Мужчин осталось всего 4 - Евгений Ковтуненко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак и Алексей Трегубенко, и Ксения обеспокоилась их искренностью.

Перед тем, как ехать к мужчинам Ксения и телеведущий Григорий Решетник обсудили, что именно волнует актрису, и приняли решение не только ознакомить Мишину с жилищем ее мужчин, но и провести им настоящий допрос с психологом.

Для этого Григорий Решетник пригласил психолога Светлану Арефнию, которая пообщалась с каждым из участников реалити.

Также участникам задают самые каверзные вопросы анонимно, на которые нужно давать честные ответы. На этом фоне, кое-кто сразу же выделился, так как отказался давать прямые ответы на камеру.Читайте такжеХолостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку

Особый интерес внезапно привлекли Евгений Ковтуненко, Александр Эллерт и Андрей Рыбак. Всем стало интересно, не для пиара ли они пошли на шоу. Также зрителям напомнили, что Андрей и Александр уже когда-то боролись за сердце одной и той же дамы.

Ксения Мишина побывала дома у каждого участника, и там узнала много нового о о них.

Первым она посетила жилье Александра Эллерта, которого расспросила о чувствах, так как он последнее время особо сдержан с ней.

Вторым свою квартиру Ксении показал Евгений Ковтуненко, который признался, что его квартира - его храм, что польстило девушке. Однако ее слишком волновал вопрос того, что он мог прийти на шоу только для пиара.

Третьим был Алексей Тригубенко, который в своем стиле впечатлил девушку, показав свой дом.

А последним был Андрей Рыбак начал экскурсию с шокирующего признания - за кадром проекта его ждет девушка.

Холостячка 2020 7 выпуск - смотреть 04-12-2020: анонс

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры