Зверское избиение украинской топ-модели в Турции: МВД передало обращение Турции

Дарью Кирилюк избили в Турции / скриншот из Инстаграм Дарьи Кирилюк

Во вторник, 4 августа, в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на одном из курортов Турции. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передал заместителю посла Турции в Украине Букет Кабакджи обращение по поводу избиения украинки Дарьи Кирилюк.

Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Фейсбук.

"По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине госпожей Букет Кабакджи. Передал ей обращение по поводу жестокого избиения украинки Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами. Рассчитываем на объективное, прозрачное, быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности", - рассказал Геращенко.

Он также добавил, что рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.

Читайте такжеПроводники умоляли взять деньги: подробности нападения на женщину в поездеНапомним, ранее сообщалось, в Турции охрана отеля жестоко избила известную топ-модель из Украины Дарью Кирилюк.

Об этом Дарья Кирилюк рассказала на своей странице в Инстаграм.

"Я не хочу молчать и рассказываю историю, что случилась со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции объяснения. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", - рассказала модель.

В то же время турецкая пресса пишет, что Дарью Кирилюк избил ее бойфренд, а не охрана отеля, которая разнимала две дерущихся группы людей.