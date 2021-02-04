Как худеть и не поправляться - советы от украинской модели

Юлия Дыхан / Новый канал

Борьба с лишним весом — процесс, который может длиться вечность. Стоит только начать радоваться, что килограммы ушли, как на их место тут же возвращаются новые.

Как закончить хождение по кругу, сообщила пресс-служба Нового канала участница модельного реалити Топ-модель по-украински Юлия Дыхан.

"Похудеть так, чтобы вес не вернулся, можно только при правильном питании и кардио-нагрузках. Без всяких вспомогательных чаев, таблеток и прочего, — отметила выпускница модельного реалити Нового канала.

Она посоветовала подсчитывать калории, и следить за балансом белков, жиров и углеводов.

Когда я худею, "делаю" дефицит калорий, ведь вес мы набираем именно от их переизбытка. Также считаю количество белков, жиров и углеводов.

Если хотите похудеть без вреда для организма — запаситесь терпением и не отчаивайтесь, если несколько первых месяцев стрелка весов не сдвинется с места.

Правильное похудение - не дело одного дня.

Юлия Дыхан / Новый канал

"Хочу отметить, что лишний вес будет уходить очень медленно, так как организму нужно время на перенастройку. Если у вас много лишнего жирочка, то он будет уходить быстрее. Когда сбросите лишнее, худеть будет тяжелее, — подчеркнула Юлия. — Запомните это и не расстраивайтесь, если процесс будет долгим! Мой организм перестраивался более двух месяцев — только после этого я начала замечать результаты".

Напомним, диетолог "уничтожила" мифы, которые мешают похудеть.