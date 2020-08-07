Как украинские и российские артисты массово отказались выступать на концерте Лукашенко

Концерты Лукашенко отменились из-за отказа звезд выступать / Instagram

Российские и украинские музыканты массово отказались выступать на концертах, который устроил Александр Лукашенко в Беларуси за день до выборов президента, что косвенно нарушает законы про выборы, о запрете пропаганды перед днем выборов.

Российские музыканты протестуют против того, также, что в Беларуси задержали группу россиян.

Сцену для проведения самого массового концерта в Минске уже демонтируют. Также сообщается, что агитационные концерты отменили в Бресте, Гродно и Витебске.

Белорусский певец Мэвл отказался выступать. Его объявление в Instagram еще за 6 августа показал TG канал Беларусь головного мозга.

Концерты Лукашенко

Исполнители Джаро и Ханза написали, что их "пока что не будет" в Минске, но они поддерживают беларусов.

Концерты Лукашенко

Григорий Лепс отказался от концерта в Витебске 7 августа.

"Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет", - пишет он.

Концерты Лукашенко

Леонид Агутин прокомментировал свой отказ от выступлений более емко: "Народ, все выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет".

Кроме того, в Instagram он не забыл пожелать процветания.

Концерты Лукашенко

Концерты Лукашенко

Группа Кар-Мэн отказалась выступать в Минске.

Концерты Лукашенко

Рэпер Тига отказался выступать из-а политических мотивов Александра Лукашенко.

Концерты Лукашенко

До этого Олег Винник и Тина Кароль отказались выступать на концертах Лукашенко.

Певица Юлианна Караулова тоже не выступит 8 августа. Она сослалась на пандемию.

В Витебске на площади Победы 8 августа в 19:00 должен был состояться концерт с участием Григория Лепса, Александра Панайотова, групп Фабрика и Лас-Вегас и других, но сейчас все отменяется.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК отказалась регистрировать в качестве кандидатов на выборы соперников Александра Лукашенко - бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Кандидатов неожиданно начали арестовывать и угрожать им прямо перед выборами.