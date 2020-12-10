Концерты на Новогодние праздники - куда можно пойти в Киеве

Концерты в декабре / Caribbean Club

С наступлением декабря В Киеве не стали вводить локдаун из-за коронавируса, и для тех, кто любит веселится, работают концертные программы на праздники.

Caribbean Club Concert Hall предлагает провести новогодние праздники в музыкально-вдохновенной атмосфере и представляет серию зимних вечеров Caribbean Winter's Dinner Show. На каждый вечер - лимитированные 100 билетов - это обусловлено необходимыми карантинными мерами.

"Caribbean Winter's Dinner Show – это идеальный вариант для того, чтобы незабываемо провести старый год и загадать желание на следующий. Захватывающее шоу, вкусный праздничный ужин, бутылка игристого и близкие люди рядом – что может быть лучше?!", – рассказывают организаторы.

Заведение подготовило пять событий, которые помогут окунуться в предновогоднюю сказку:

10 декабря – "Фортепианная вечеринка" от Павла Игнатьева,

14 декабря – танцевальная программа The Greatest Christmas Pop Hits,

15 и 19 декабря – зимняя джазовое событие "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом,

21 декабря – Merry Swinging Christmas от Aniko Dolidze Big Band,

22 декабря – ретро-шоу Speakeasy Jazz Christmas Show.

Рассказываем детальнее про каждое из них.

10 декабря: Фортепианная вечеринка

В свой День рождения музыкант-виртуоз и джазовый композитор Павел Игнатьев устроит творческий вечер под названием "Фортепианная вечеринка". Будет много творческой энергии, которая вдохновит вас на новые свершения.

"Гости вечера смогут услышать и увидеть целый фильм из фортепианных импровизаций, картин мира, настроений, ароматов и чувств. Это будет праздничный фортепианный вечер и погружение в глубокую медитацию", - рассказал Павел Игнатьев.

14 декабря: The Greatest Christmas Pop Hits

The Greatest Christmas Pop Hits – душевный вечер с любимыми рождественскими хитами в исполнении бэнда победительницы шоу "Голос страны" Анны Ходоровский. В этот вечер в камерной атмосфере Caribbean Club прозвучат любимые новогодние песни в оригинальных танцевальных аранжировках.

"Я всегда с нетерпением жду зимних праздников, чтобы собраться вместе и спеть новогодние песни, почувствовать невероятную магию и загадать желание на следующий год. Очень ждем встречи с вами, чтобы окунуться в атмосферу самых душевных праздников года", - поделилась Анна Ходоровская.

Caribbean Winter's Dinner Show / Caribbean Club

15 и 19 декабря: Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Любимая событие киевских меломанов "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом в этот раз представит эксклюзивную зимнюю программу. 15 и 19 декабря в камерной атмосфере гости смогут насладиться совершенно новым репертуаром и невыдуманными джазовыми историями от Алексея Когана.

"В событии примут участие два специальных гостя - Константин Горячий и Александр Лебеденко. Мы готовим новую программу и постараемся сделать ее максимально интересной. Будут сюрпризы, спросите вы? Безусловно! Какие? Приходите и сами все увидите и услышите!", - рассказал Алексей Коган о предстоящем вечере.

21 декабря: Merry Swinging Christmas

За 10 дней до Нового года волшебная Анико Долидзе в сопровождении джазового оркестра подарит гостям праздничный вечер под названием Merry Swinging Christmas. Знакомые всем с детства композиции Jingle bells, We wish you a merry Christmas, Let it snow, I'l be home for Christmas и другие прозвучат в этот вечер в классических свинговых аранжировках и по-особенному тепло.

"Есть у нас такая ежегодная замечательная традиция: перед Новым годом мы большой компанией - Aniko Dolidze Big Band - встречаемся в Caribbean Club, чтобы создать настоящую зимнюю сказку, насладиться вместе добрым рождественским джазом, наполниться радостью и вдохновением на целый год!", - говорит Анико Долидзе.

Caribbean Winter's Dinner Show / Caribbean Club

22 декабря: Speakeasy Jazz Christmas Show

22 декабря состоится праздничный ретро-вечер Speakeasy Jazz Christmas Show от создателей шоу "Эпоха Джаза". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры – виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительное путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Кути Уильямса и музыка биг-бэндов.

Напомним, что свой концерт сыграет певица Onuka, которая выступит в Киеве 12 декабря в Новогоднем городке в стиле Гарри Поттера.