УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ксения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственности

4 июня 2020, 04:01

Главная Холостячка страны Ксения Мишина скоро появится на всех экранах в совершенно новом шоу на СТБ. Актриса поделилась порой секретов об образе своей жизни.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

В Украине осенью 2020 года стартует новое шоу - Холостячка на СТБ. В нем своего мужчину будет искать актриса Ксения Мишина - звезда сериала Крепостная и победительница Танців з зірками 2019.

Пока что актриса заинтриговала зрителей только своим высказыванием об участии в шоу, но уже вскоре организаторы обещают раскрыть подробности шоу. Тем временем, Ксения Мишина рассказала несколько своих лайфхаков в интервью Cosmopolitan.

Ксения Мишина уже рассказала о своей жизни, роли танцев, которые ворвались в нее в 2019 году и об украинском кино в интервью Главреду, ну, а теперь она добавила несколько подробностей о своей диете, красоте и раскрыла маленькие женские секретики.

Ксения Мишина о красоте и женственности:

У актрисы нет эталона красоты, она любит импровизировать и пробовать новое: "Нет у меня эталонов. Да, мне нравится ориентироваться на определенные таланты, пробовать, применять. Читайте такжеКсения Мишина: Я бы посоветовала Лидии Шефер из Крепостной развивать в себе любовьНо, повторюсь, одного идеала у меня не существует. У многих учусь по чуть-чуть. Люблю наблюдать, находить, заимствовать. Думаю, у многих актеров так происходит (улыбается)".

По ее мнению женская красота - в женщине. Нужно уметь пользоваться своими ресурсами, и совершенствоваться всю жизнь.

"Природа нас наделила особыми способностями, которые в целом назвали "красотой". Для меня это симбиоз внутреннего и внешнего. И здесь нет пределов", - считает Мишина.

Ксения Мишина о питании и диете:

По мнению актрисы, питание всегда влияет на внешность в первую очередь. А ее питание, естественно, часто страдает из-за графика съемок. Как ранее Мишина отметила в интервью Главреду, она могла целыми днями сниматься, а во время Танцев со звездами 2019 нужно было еще совмещать графики.

"Мои старания в соблюдении правильного питания часто страдают по причине загруженности в рабочем графике. Но все же основные табу я не нарушаю", - говорит Мишина. Кроме того, она исключает из своего рациона фастфуд.

Ксения Мишина о комплексах и занятиях спортом:

Еще на Танцах со звездами Ксения Мишина с восторгом призналась Главреду, что танцы - это лучшее занятие спортом, и она всем рекомендует пробовать.

Она призналась, что иногда все же ходит в спортзал для поддержания фигуры.

Актриса отметила, что у нее тоже когда-то были комплексы, ведь, вряд ли существуют люди без никаких комплектов.

"Это огромная работа над собой: понимание, принятие и исключение их", - говорит она.

Ответила Ксения Мишина и на вопрос об отношении к пластической хирургии.

"Положительно, если этого требует внешность. Без крайностей", - прокомментировала она.

Напомним, о том, что осенью на СТБ выйдет первый сезон шоу Холостячка, в котором главную роль сыграет Ксения Мишина, стало известно на постшоу 10 сезона Холостяк. Его с нетерпением ожидали фанаты, так как в сети ходили слухи, что Макс и Даша расстались почти сразу после окончания шоу Холостяк.

Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн новости шоу бизнеса СТБ
Сейчас вы просматриваете новость «Ксения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственности». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:01
Ксения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственности
03:12
Коронакризис: эксперт рассказал, можно ли заставить РФ пойти на уступки по Донбассу
02:30
Трамп рассказал, какую сделку он хочет заключить с Путиным
02:27
Медики придумали, как избегать диабета через питание
01:38
Любовный гороскоп на июнь 2020: кто встретит свою судьбу
01:15
На Прикарпатье впервые за десятилетие зацвела смерека: впечатляющие фото Фото
00:50
"Эпидемиологи потеряют сознание": в Сети показали фото из переполненных электричек
00:19
День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать
03 июня, среда
23:56
В США объявили подозрение полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда Видео
23:30
Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе Видео
23:01
Пропаганда РФ запустила фейк об украинском военном, "выехавшем в толпу" на протестах в США Видео
22:58
Разборки в Броварах: суд арестовал "авторитета" и титушек
22:31
Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше
22:00
От ворот поворот: в Слуге народа раскритиковали условия МВФ
21:56
Зеленский в Хмельницком нарушил карантин Видео
21:40
Строгое наказание: в Китае начальство заставило работников фирмы есть червей - видео 16+ Видео
21:30
Готовы пойти на многое: в МИД озвучили компромиссы по Донбассу и Крыму
21:16
В "ЛНР" окончательно ликвидируют изучение украинского языка
21:00
Почему не хотят в Украину: Сивохо сделал громкое заявление о жителях Донбасса Видео
20:45
Работодатели Польши готовы тратить больше на украинских заробитчан Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять