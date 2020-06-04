Ксения Мишина - главная Холостячка о красоте, спорте и женственности

Ксения Мишина / Instagram

В Украине осенью 2020 года стартует новое шоу - Холостячка на СТБ. В нем своего мужчину будет искать актриса Ксения Мишина - звезда сериала Крепостная и победительница Танців з зірками 2019.

Пока что актриса заинтриговала зрителей только своим высказыванием об участии в шоу, но уже вскоре организаторы обещают раскрыть подробности шоу. Тем временем, Ксения Мишина рассказала несколько своих лайфхаков в интервью Cosmopolitan.

Ксения Мишина уже рассказала о своей жизни, роли танцев, которые ворвались в нее в 2019 году и об украинском кино в интервью Главреду, ну, а теперь она добавила несколько подробностей о своей диете, красоте и раскрыла маленькие женские секретики.

Ксения Мишина о красоте и женственности:

У актрисы нет эталона красоты, она любит импровизировать и пробовать новое: "Нет у меня эталонов. Да, мне нравится ориентироваться на определенные таланты, пробовать, применять. Читайте такжеКсения Мишина: Я бы посоветовала Лидии Шефер из Крепостной развивать в себе любовьНо, повторюсь, одного идеала у меня не существует. У многих учусь по чуть-чуть. Люблю наблюдать, находить, заимствовать. Думаю, у многих актеров так происходит (улыбается)".

По ее мнению женская красота - в женщине. Нужно уметь пользоваться своими ресурсами, и совершенствоваться всю жизнь.

"Природа нас наделила особыми способностями, которые в целом назвали "красотой". Для меня это симбиоз внутреннего и внешнего. И здесь нет пределов", - считает Мишина.

Ксения Мишина о питании и диете:

По мнению актрисы, питание всегда влияет на внешность в первую очередь. А ее питание, естественно, часто страдает из-за графика съемок. Как ранее Мишина отметила в интервью Главреду, она могла целыми днями сниматься, а во время Танцев со звездами 2019 нужно было еще совмещать графики.

"Мои старания в соблюдении правильного питания часто страдают по причине загруженности в рабочем графике. Но все же основные табу я не нарушаю", - говорит Мишина. Кроме того, она исключает из своего рациона фастфуд.

Ксения Мишина о комплексах и занятиях спортом:

Еще на Танцах со звездами Ксения Мишина с восторгом призналась Главреду, что танцы - это лучшее занятие спортом, и она всем рекомендует пробовать.

Она призналась, что иногда все же ходит в спортзал для поддержания фигуры.

Актриса отметила, что у нее тоже когда-то были комплексы, ведь, вряд ли существуют люди без никаких комплектов.

"Это огромная работа над собой: понимание, принятие и исключение их", - говорит она.

Ответила Ксения Мишина и на вопрос об отношении к пластической хирургии.

"Положительно, если этого требует внешность. Без крайностей", - прокомментировала она.

Напомним, о том, что осенью на СТБ выйдет первый сезон шоу Холостячка, в котором главную роль сыграет Ксения Мишина, стало известно на постшоу 10 сезона Холостяк. Его с нетерпением ожидали фанаты, так как в сети ходили слухи, что Макс и Даша расстались почти сразу после окончания шоу Холостяк.