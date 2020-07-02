На какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club

Caribbean Club репертуар на июль 2020 / Caribbean Club пресс-служба

Известный столичный клуб Caribbean Club Concert Hall объявил о возобновлении работы в формате ресторана и концерт-холла с камерными событиями.

Заведение уже открыло свои двери и ежедневно с 18:00 принимает гостей в формате ресторана и лаунж-бара. А 1 июля в клубе стартовали культурные события камерного формата.

"Мы очень ждали этого момента и наконец-то мы открыли свои двери для наших любимых гостей, чтобы радовать их разнообразными событиями. Пока мы запускаем только камерный формат мероприятий, который соответствует разрешенным правилам, и обеспечиваем максимальные меры для безопасности наших гостей", - рассказывает дирекция Caribbean Club Concert Hall Главреду.

Caribbean Club расписание на июль 2020 / Caribbean Club пресс-служба

В июле после столь длительного карантина организаторы планируют события почти на каждый день. В программе первого месяца после карантинного перерыва джазовые концерты, юмористические шоу и театральные вечера.

Caribbean Club репертуар на июль 2020

Спектакли театра-студии импровизации Черный квадрат (3, 8, 10, 15 и 17 июля);

Концерты Джаз для взрослых с Алексеем Коганом (2, 9, 16, 23 и 30 июля);

Юмористические шоу Improv Live Show с Евгением кошевым (4 июля) и Stand-up (11 июля);

Джазовый концерт от Dennis Adu Quintet (7 июля);

Взрослое чтение от книжного продюсера (14 июля);

Концерт Алексея Горбунова и группы Грусть пилота (25 июля).

"Команда клуба и музыканты очень соскучились по концертам и зрителями. Во время карантина нас спрашивали, собираемся ли мы делать онлайн-концерты, мы сделали один и поняли, что без зрителей - это не концерт. Мы с нетерпением ждем первый музыкальный вечер после открытия!", - делится Анастасия Ваганова, программный директор Caribbean Club Concert Hall.

Артисты готовят новые программы, сюрпризы и особенные вечера для гостей Caribbean Club Concert Hall. Посмотреть полное расписание событий и купить билеты можно на сайте Caribbean - репертуар регулярно обновляется.

"Юмористические шоу и театральные представления — это идеальный план для первых вечеров после самоизоляции, а регулярные джазовые концерты — улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет", - с улыбкой рассказывает дирекция клуба.

Напомним, с 7 по 12 июля пройдет Atlas Weekend Days - онлайн концерт от организаторов Atlas Weekend 2020.