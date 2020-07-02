УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

На какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club

Вместе с открытием ресторанов и пабов, в Киеве начал работать концертный зал знаменитого Caribben Club. Рассказываем, что приготовили организаторы на июль.

2 июля 2020, 18:36
Caribbean Club
Caribbean Club репертуар на июль 2020 / Caribbean Club пресс-служба

Известный столичный клуб Caribbean Club Concert Hall объявил о возобновлении работы в формате ресторана и концерт-холла с камерными событиями.

Заведение уже открыло свои двери и ежедневно с 18:00 принимает гостей в формате ресторана и лаунж-бара. А 1 июля в клубе стартовали культурные события камерного формата.

"Мы очень ждали этого момента и наконец-то мы открыли свои двери для наших любимых гостей, чтобы радовать их разнообразными событиями. Пока мы запускаем только камерный формат мероприятий, который соответствует разрешенным правилам, и обеспечиваем максимальные меры для безопасности наших гостей", - рассказывает дирекция Caribbean Club Concert Hall Главреду.

Caribbean Club
Caribbean Club расписание на июль 2020 / Caribbean Club пресс-служба

В июле после столь длительного карантина организаторы планируют события почти на каждый день. В программе первого месяца после карантинного перерыва джазовые концерты, юмористические шоу и театральные вечера.

Caribbean Club репертуар на июль 2020

  • Спектакли театра-студии импровизации Черный квадрат (3, 8, 10, 15 и 17 июля);

  • Концерты Джаз для взрослых с Алексеем Коганом (2, 9, 16, 23 и 30 июля);

  • Юмористические шоу Improv Live Show с Евгением кошевым (4 июля) и Stand-up (11 июля);

  • Джазовый концерт от Dennis Adu Quintet (7 июля);

  • Взрослое чтение от книжного продюсера (14 июля);

  • Концерт Алексея Горбунова и группы Грусть пилота (25 июля).

"Команда клуба и музыканты очень соскучились по концертам и зрителями. Во время карантина нас спрашивали, собираемся ли мы делать онлайн-концерты, мы сделали один и поняли, что без зрителей - это не концерт. Мы с нетерпением ждем первый музыкальный вечер после открытия!", - делится Анастасия Ваганова, программный директор Caribbean Club Concert Hall.

Артисты готовят новые программы, сюрпризы и особенные вечера для гостей Caribbean Club Concert Hall. Посмотреть полное расписание событий и купить билеты можно на сайте Caribbean - репертуар регулярно обновляется.

"Юмористические шоу и театральные представления — это идеальный план для первых вечеров после самоизоляции, а регулярные джазовые концерты — улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет", - с улыбкой рассказывает дирекция клуба.

Напомним, с 7 по 12 июля пройдет Atlas Weekend Days - онлайн концерт от организаторов Atlas Weekend 2020.

новости шоу бизнеса концерт
Сейчас вы просматриваете новость «На какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:54
"Тревожный сигнал": в ЕС запаниковали из-за отставки Смолия
18:53
Коронавирусные вечеринки: американцы специально заражаются ради приза Видео
18:36
На какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club
18:16
В Киеве депутата обвинили в избиении зама главного архитектора до сотрясения мозга
18:15
Украинцам рассказали, куда отправиться на отдых в условиях COVID-19
18:03
Температура под 39 градусов: в Кирилловке заболели десятки людей Видео
18:00
Астролог спрогнозировал судьбу поправок к Конституции России
17:58
Atlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля
17:50
Как избавиться от мужчины: 5 "работающих" способов
17:26
Главному фавориту выборов в Беларуси выдвинули обвинения по трем уголовным статьям
17:26
Убийственная жара: синоптики рассказали, где в Украине ждать +42°С Видео
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 107 и 108 серии 02-07-2020 Видео
17:11
Ожидания ученых о COVID-19 провалились: врач рассказала о второй волне коронавируса в Украине
16:50
Как обнаружить подмену алкоголя в барах - что бармены подмешивают в напитки
16:41
Появление коллективного иммунитета к коронавирусу: эксперт дала неожиданный прогноз Видео
16:32
Увольнение Смолия: в Раде сделали первый шаг Видео
16:00
"Беда Путина": астролог назвал последний год правления президента
15:51
Победительница від пацанки до панянки сыграла в сериале Fake 2020
15:46
Мир на пороге второй волны COVID-19: названы страны, где коронавирус бушует с новой силой
15:35
Мочегонные травы: показания и свойства
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять