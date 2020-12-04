Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?"

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк напугала поклонников, когда покинула место ведущей на шоу Кто сверху, которое показывает Новый канал.

В свежем выпуске шоу испытание "Кнопка" прошло не по плану. "Кнопка" на игровом шоу "Кто сверху?" - одно из самых любимых и у ведущих, и у звезд. Там гости проверяют свои знания в музыке, а капитаны команд обычно, просто сияют.

Сергей Притула долгое время работал на радио, поэтому знает толк в хитах, а Леся Никитюк просто меломанка, которая каждый день слушает массу музыки, и даже имеет в своем арсенале клип.

Но в очередном выпуске десятого сезона программы Нового канала девушка не выдержала.Читайте такжеИзбитый в Таиланде телеведущий занялся борьбой после травмы

Сначала девушки перепутали Настю Каменских с Верой Брежневой. Следующей каплей стало то, что, угадывая песню Мишель Андраде, девушки перечислили все ее хиты, кроме нужного. И тут - изюминка на тортике. Песню горячего испанского исполнителя Энрике Иглесиаса Bailamos женская команда перепутала с хитом Мадонны La Isla Bonita.

Леся Никитюк Кто сверху? / Новый канал

Отчаяние Леси Никитюк дошел до того, что она ушла со своего места, а вместо себя шоу попросила вести девочку из группы поддержки. Ведущая села в зал, а "временного капитана" Сергей Притула даже короной наградил.

Леся Никитюк Кто сверху? / Новый канал

Бардак оценил "Голос сверху" - Александр Педан.

"Сегодня этот конкурс мне напоминал поддавки, потому что таких перебросок баллов друг другу я давно не видел, - подытожил раунд Александр Педан.

Напомним, шоу "Кто сверху?" на Новом канале, на которое каждый раз приглашают новых звезд, регулярно выходит по четвергам в 18-00.