MamaRika с мужем уезжает из Киева

Mamarika / Instagram

MamaRika и Сергей Середа за последний год сменили три места жительства. Неожиданно певица с мужем приняли кардинальное решение на фоне постоянных переездов.

Как рассказала Mamarika в инстаграм-сторис, на время карантина они приняли решение и вовсе переехать в другой город, чтобы на время стабилизировать свою ситуацию с жильем.

"Мы расстаемся... с Киевом ненадолго и переезжаем в другой город. Мы будем работать в Киеве, жить на два города. Мы решили сделать себе хорошо и поняли, что от того, что мы меняем дома ничего не меняется, надо менять город. Киев нас откровенно утомил", - сказала она.Читайте такжеMamarika похвалилась нестандартным навыком своего мужа

Mamarika / Instagram

Они не рассекретили город, который выбрали для жизни. Зато поделились, что у них очень много вещей и не знают, как это технически сделать, ведь переезжают в конце этой недели.

Mamarika / Instagram

Также Mamarika предложила угадать, в какой город они едут и пошутила, что почти за день никто не угадал.

Также влюбленные пообещали показывать, как проходит их переезд.

Как ранее сообщал Главред, Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам на карантине.