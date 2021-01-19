УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

MamaRika с мужем уезжает из Киева

19 января 2021, 17:47

Украинская певица MamaRika и Сергей Середа решили съехать из загородного дома под Киевом.

Mamarika
Mamarika / Instagram

MamaRika и Сергей Середа за последний год сменили три места жительства. Неожиданно певица с мужем приняли кардинальное решение на фоне постоянных переездов.

Как рассказала Mamarika в инстаграм-сторис, на время карантина они приняли решение и вовсе переехать в другой город, чтобы на время стабилизировать свою ситуацию с жильем.

"Мы расстаемся... с Киевом ненадолго и переезжаем в другой город. Мы будем работать в Киеве, жить на два города. Мы решили сделать себе хорошо и поняли, что от того, что мы меняем дома ничего не меняется, надо менять город. Киев нас откровенно утомил", - сказала она.Читайте такжеMamarika похвалилась нестандартным навыком своего мужа

Mamarika
Mamarika / Instagram

Они не рассекретили город, который выбрали для жизни. Зато поделились, что у них очень много вещей и не знают, как это технически сделать, ведь переезжают в конце этой недели.

Mamarika
Mamarika / Instagram

Также Mamarika предложила угадать, в какой город они едут и пошутила, что почти за день никто не угадал.

Также влюбленные пообещали показывать, как проходит их переезд.

Как ранее сообщал Главред, Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам на карантине.

Сергей Середа MamaRika новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «MamaRika с мужем уезжает из Киева». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фотоДочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото "Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой"Фантастична жінка": голая Tayanna показала купание в ополонке зимой "Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото"Баловница": бывшая ВИА Гра в одном фартухе взволновала пикантным фото Суррогатная мать родила сына Юлии НачаловойСуррогатная мать родила сына Юлии Началовой
Следующий материал

Последние новости

18:28
В Украине выросли выплаты на детей: названы новые суммы
18:14
Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию Видео
18:06
После 6 сезона Острых козырьков выйдет полнометражный фильм
18:05
Кинозрада: Госкино разрешило показать в Украине российский фильм Видео
18:03
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
Реклама
17:54
Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки Видео
17:53
Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу: названо главное условие России Видео
17:47
MamaRika с мужем уезжает из Киева
17:42
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале Видео
17:34
Американские санкции против России расширены: названы "жертвы" Видео
17:30
Женщина с университетским дипломом: назван чемпион среди безработных в Украине Видео
17:16
Подпольная вакцинация в Киеве: появились подробности Видео
17:15
Смерть после вакцины Pfizer: в США 55 человек скончались после прививки Видео
17:14
У Навального выпустили расследование о роскошном черноморском дворце Путина: в Кремле ответили Видео
16:57
Уход от санкций США: в Германии приняли решение по спасению Северного потока-2 Видео
16:36
Им не страшны крещенские морозы: как простые украинцы и политики купались в ледяной воде Фото Видео
16:23
Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар Видео
16:07
У Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу Видео
16:00
"В тундру, на Север, на 20 лет": Жириновский изошел слюной по поводу Навального Видео
15:57
Никитюк рассказала, как Зеленский сделал ее звездой
Реклама
15:49
Эпидемия коронавируса в Украине: Комаровский сказал, от чего нельзя отказываться
15:31
"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки
15:21
В Минфине рассказали о перспективах дефолта в Украине Видео
15:09
"Тело болело два дня": телеведущий испытал на себе традиционное развлечение в Таиланде
15:07
"Шаг назад": эксперт раскритиковал возвращение к регулированию цен на газ
15:03
Министр предупредил, какие убытки грозят Украине из-за Северного потока-2 Видео
14:44
В Минске объявили о записи, опровергающей пленки об убийстве Шеремета Видео
14:41
Сумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отопление Видео
14:34
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку Видео
14:23
Стало известно, когда начнутся съемки фильма Джон Уик 4
14:23
Тошнота: домашние способы избавиться от неприятного состояния Видео
14:10
Фигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма Видео
14:03
Американский пульмонолог рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса Видео
13:55
"Мракобесие": Алена Мозговая разозлила Сеть фото с ребенком в Крещение
13:51
ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому Видео
13:45
"Не дождался порции еды": разгромлен фейк насчет смерти мужчины во Львове
13:38
В Беларуси прокомментировали слухи о бойцах ФСБ на границе с Украиной Видео
13:31
Газпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением Видео
13:13
Степанов рассказал, откуда Украина берет ПЦР-тесты Видео
12:35
У Зеленского отреагировали на попытку Тупицкого попасть в здание КСУ Видео
Реклама
12:19
Красивые поздравления с Днем супруга 2021 – открытки и пожелания для мужа
12:01
В Слуге народа рассказали, кого готовят на пост премьера вместо Шмыгаля Видео
11:54
Пищевая сода: 7 способов использования дома, которые улучшают здоровье Видео
11:54
В Украине изменили правила продажи валюты: НБУ объявил о главных новшествах Видео
11:45
Ирину Билык могут жестко наказать за выступление на празднике Лукашенко
11:34
Для 14 облгазов снизили тарифы на распределение газа: Шмыгаль объяснил нюансы Видео
11:34
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
11:30
Приход Байдена означает неизбежную достройку Северного потока-2 мнение
11:12
Суррогатная мать родила сына Юлии Началовой
10:47
"Подленький фейк Кабмина": нардеп объяснил, кого коснется снижение цен на газ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять