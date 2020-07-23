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"Это монтаж? Муммия возвращается": Пугачева выглядит моложе Галкина

Максим Галкин показал свежее фото с Аллой Пугачевой, и сильно удивил подписчиков.

23 июля 2020, 15:55
Алла Пугачева
Алла Пугачева / Instagram

Российская примадонна Алла Пугачева пугает поклонников своей внешностью. Бедные подписчики гадают, что нужно делать, чтобы в 71 выглядеть как на новых фото Пугачевой и Галкина, которые опубликовал Максим Галкин в своем Instagram.

Все просто - 40-летний мужчина просит выбрать, какое из его фото с 71-летней женщиной лучше.

На фото Галкин и Пугачева стоят на ступеньках где-то в холле, и Макс наклонился к ней. Алла Пугачева одета в элегантный тотал блэк костюм с мини-юбкой, а Галкин предпочел джинсы и футболку.

На последнем фото Алла Пугачева позирует сама.

Пораженные поклонники завалили их комментариями, и пытались понять - это монтаж, или черная магия позволяют певице оставаться вечно молодой.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / Instagram
Алла Пугачева
Алла Пугачева / Instagram
Алла Пугачева
Алла Пугачева / Instagram
Алла Пугачева
Алла Пугачева / Instagram

"Как она могла стать такой или это монтаж?", "Душечка, на всех ты фото хороша!", "71 и 44 и неизвестно кто моложе. Но это все потому что Максим прекрасный муж и пример всем ", "обожаю Вашу семью, Максим.", " она уже моложе вас выглядит", "Создается впечатление, что те , кто пишут подобные комментарии - или в коме , или полные лизоблюды....!!!!-71 и 44 ...!!!!!- ну о чем вообще можно говорить...????!!!!- самим то не смешно!!!,,,????", "она действительно не выглядит на 71,но каким путем это сделано - это уже другой вопрос! Остается только сказать - дай Бог ей здоровья! Ну и естественно хвала пластическим хирургам, косметологам, стилистам, диетологам и т. д. Ну и конечно самой женщине, за ее терпение, упорство и смелость конечно! ", "Мумия возвращается", "Максим, Вы эликсир молодости. Алла супер!!!", - пишут в комментариях.

Ранее резонанс вызвало письмо принцессы Дианы, которое она написала задолго до развода с принцем Чарльзом.

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