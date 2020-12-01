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Настя Каменских снялась в шоу Маска

1 декабря 2020, 16:26

Украинская певица Настя Каменских объявила, что стала детективом нового шоу Маска, съемки которого уже в разгаре.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Судья Х-Фактора, тренер Голоса певица Настя Каменских вошла в состав звездной команды детективов шоу Маска на ТРК Украина.

Каменских сама похвасталась об этом в Instagram, показав фото со съемок, которые, по ее словам уже начались.

"Друзья, рада с вами поделиться новостью, что я стала детективом нереально популярного во всем мире шоу "Маска", который пройдет на канале ТРК Украина. Это адаптация всемирно известного шоу "The Masked Singer", которая покоряет зрителей во всех странах мира", - заявила певица.

Она рассказала, как сильно ее впечатлили костюмы.Читайте такжеОля Полякова объявила об участии в шоу Маска

"Очень рада стать частью такого грандиозного и интересного шоу. Костюмы, атмосфера - настолько красивые и впечатляющие, что не описать словами! Съёмки уже начались. Это настолько захватывающе и интересно, что я уже жду не дождусь, когда мы с моими коллегами и, конечно же, вместе с вами, будем отгадывать знаменитостей, которые скрываются за масками!", - призналась NK, и намекнула, что премьера уже скоро.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских стала очередным детективом шоу, и будет разгадывать звезд вместе с Олей Поляковой и Дзидзьо.

Когда именно выйдет шоу создатели пока что скрывают, но уже похвастались, что Украина стала 30-й страной, которая запускает этот проект.

"Мы рады, что нашим партнером по шоу Маска в вашей стране стал канал "Украина". За право производить этот формат в Украине развернулась настоящая битва между различными вещателями, но именно канал "Украина" с самого начала проявил максимальную решительность и нацеленность сделать проект, что в итоге и привело его к победе", - прокомментировал Тони Стерн, исполнительный вице-президент по коммерческим и бизнес вопросам компании Fremantle.

Как ранее сообщал Главред, между ТРК Украина и каналом 1+1 начался скандал из-за покупки последним формата шоу Mysteries in the Spotlight, по которому сняли шоу Маскарад. 1+1 анонсировали шоу Маскарад еще в июне, и подробно описали правила оригинала и адаптации.

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