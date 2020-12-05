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"Не той стороной и криво": Лесю Никитюк заставили ставить запаску на авто

5 декабря 2020, 10:05

Леся Никитюк - водитель с большим стажем, и не раз демонстрировала свои водительские навыки, свидетелями которых были друзья и коллеги, но ее навіки ремонта подверглись сомнению.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

На шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, поддерживается постоянная атмосфера дружеского противостояния между ведущими. Леся Никитюк постоянно подкалывает коллегу Сергея Притулу, и он не отстает ей в ответных мерах.

На свежем выпуске Сергей Притула не смог не подшутить на тему женщин за рулем. Хоть Леся и прекрасно водит, но он рассказал, как она отреагировала на необходимость поменять спущенное колесо на авто.

"Сегодня утром я приехал в съемочный павильон. Смотрю, стоит припаркованный автомобиль Леси. Подошел к нему и заметил, что правое переднее колесо спущено. Пошел к Лесе Ивановны в гримерку и сообщил ему об этом. А она мне в ответ: "Я знаю и уже позвонила специальной службе, которая поставит запаску"", - рассказывает ведущий Сергей Притула.

По словам Сергея, он удивился, что ведущая сама не меняет колесо. Более того, у него появились сомнения, что она умеет это делать.

Поэтому задание женской команде на шоу выпало нестандартное - сменить колесо у авто. На помощь ей ​​пришли участники женской команды - актриса Дарья Петрожицька, певицы Оля Цибульская и Наталка Карпа.

Девушкам же удалось открутить колесо. А вот запаску поставили не той стороной и криво, чем насмешили ведущего и мужчин.

Как ранее сообщил Главред, Леся Никитюк отказалась быть ведущей шоу "Кто сверху?" в новом выпуске 10 сезона.

Все новые эпизоды 10 сезона "Кто сверху?" выходят по четвергам в 19-00.

Леся Никитюк Сергей Притула новости шоу бизнеса
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