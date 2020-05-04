Оксана Самойлова подала на развод - фото

Оксана Самойлова / Instagram

Российская пара Оксана Самойлова и рэпер Джиган Все-таки разводятся и будут делить детей и имущество.

Это следует из записи на сайте Московского городского суда. Самойлова подала заявление, которое было зарегистрировано еще возвращения Джигана с лечения.

На сайте указаны данные из заявления Оксаны Самойловой - 20 апреля 2020 года было подано заявление истцом Самойловой О.В. Ответчик по делу - Устименко Д.А. — так зовут рэпера Джигана (В сети указала двойная фамилия Устименко-Вайнштейн, однако инициалы полностью совпадают), супруга модели. Разбирательство относится к категории "иные, возникающие из семейных отношений".

Если это было заявление на развод, семья еще могла согласиться на срок на примирение - именно поэтому Джиган резко сменил свои высказывания в сети, и ему неожиданно разрешили общаться с детьми.

Напомним, 27 апреля Джиган публично заявил, что он помирился с Оксаной Самойловой. Он демонстрирует фото с женой и детьми.

31 марта Оксана Самойлова объявила, что подает на развод - после того, как на странице Джигана в сети появились непонятные записи и фото, и пошли слухи, что его отправили на лечение от зависимости.

Про слухам, виной разногласий супругов - наркозависимость Джигана. Он якобы в неадекватном состоянии ударил Самойлову.