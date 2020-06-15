"Оля не пропадет": Полякова решила подзаработать

Певица основала собственный фитнес-марафон для подписчиков

Украинская "королева ночи" Оля Полякова побоялась пророчества собственной песни "Ночная жрица" и объявила старт фитнес-марафона.

Про запуск нового бизнес-проекта певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Мы вместе начнем тренировки, разберем режим и питание, благодаря которым вы сможете приблизиться к желанной форме", - обещает Полякова. Она добавляет, что сама лично принимала участие в разработке программы тренировок и планов питания. Свое детище певица назвала: "От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день".

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Однако не все комментаторы и подписчики Поляковой позитивно восприняли новость. "Решила бабосики с подписчиков собрать?" - спрашивает пользователь под ником misha_bereznoy20.

"Молодець! Наша Оля не пропаде: буде співати, танцювати, викладати, кулінарити", - пишет rita.johnson3509.

Впрочем, команда Поляковой явно не успевает подготовиться к марафону и певица пока перенесла его запуск.