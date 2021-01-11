Организаторы раскрыли тревожные подробности Евровидения 2021

Конкурс Евровидение 2021 не стали отменять, но организаторы вынуждены были пойти на ряд изменений в правилах.
Музыкальный конкурс Евровидение 2021, который оказался под угрозой из-занепрекращающейся пандемии коронавируса, пройдет вовремя, а не будет отменен, как Евровидение-2020.
Организаторы официально подтвердили, что концерт состоится вовремя и будет показан в ТВ-эфирах стран-участниц, сообщает BBC.
Конкурс будет проведен, но без зрителей, которых зал может вместить около 20 тысяч, и в онлайн-формате для телевидения, утверждает Грэм Нортон - телеведущий-комментатор шоу. Выступления отдельных артистов будут записываться в частном порядке, и монтировать в неразрывный эфир, "если участник не сможет поехать в Роттердам из-за текущей пандемии или в случае неудачного случая, когда артист вынужден находиться в карантине на месте".
""Мы можем подтвердить, что Евровидение обязательно состоится в этом году... Заранее записанные выступления могут использоваться, если артисты не смогут приехать в Роттердам или отправятся на самоизоляцию по прибытию в Нидерланды. Запись будет происходить в реальном времени (как это было бы на конкурсе) без внесения каких-либо изменений в вокал или любую часть самого выступления после записи", – говорится в сообщении.
- Как ранее сообщал Главред, уже распределили порядок выступлений на Евровидение 2021.
- Финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.